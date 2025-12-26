¿·Âç´Ø¡¦°ÂÀÄ¶ÓXmas¤âÂ¿Ë»¡Ö¶ÛÄ¥¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£À¨¤¯¤¤¤¤·Ð¸³¡×¡¡TVÀ¸½Ð±é¡¡Î¾¿Æ¤«¤é¤âÏ¢ÍíÍè¤¿
¡¡ÂçÁêËÐ¤Î¿·Âç´Ø¡¦°ÂÀÄ¶Ó¡Ê21¡á°Â¼£ÀîÉô²°¡Ë¤¬26Æü¡¢ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¤ÎÆ±Éô²°¤Ç½é¾ì½ê¡ÊÍèÇ¯1·î11Æü½éÆü¡¢Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¤Ø¸þ¤±¡¢·Î¸Å¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁêËÐ¤ò¼è¤ë·Î¸Å¤Ï¤»¤º¡¢»Í¸Ô¤Ê¤É¤Î´ðÁÃ±¿Æ°Ãæ¿´¤Ë´À¤òÎ®¤·¤¿¡£¤Ö¤Ä¤«¤ê·Î¸Å¤Ç¤ÏËë²¼°Ê²¼¤ÎÎÏ»Î¤ËÎÏ¶¯¤¯¤Ö¤Ä¤«¤ê¡¢¡Ö¡Ê¾õÂÖ¤Ï¡Ë¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¡£¿ÆÊý¤È°ìÆü°ìÆü¡¢ÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é¾ì½ê¤Þ¤Ç¤¤¤¤¾õÂÖ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¡£Åö¤¿¤ê¤ò¼õ¤±»ß¤á¤ë·Î¸Å¤Ç¼ã¤¤½°¤Ë¡ÖÌÜ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ÎÏ½Ð¤»¤è¡×¤È¸ÝÉñ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°Æü¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤âÂ¿Ë»¤À¤Ã¤¿¡£¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤ËÀ¸½Ð±é¤·¡¢¡Ö¶ÛÄ¥¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£À¨¤¯¤¤¤¤·Ð¸³¤À¤Ã¤¿¡£¤Ê¤«¤Ê¤«1»þ´ÖÀ¸ÊüÁ÷¤Ç½Ð¤ë¤³¤È¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±¡¼¥¤Ï¤Þ¤À¿©¤Ù¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Î¾¿Æ¤«¤é¤Ï¡Ö¥á¥ê¡¼¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×¤ÈÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¿·ÆþËë¤Î½Õ¾ì½ê¤«¤é5¾ì½êÏ¢Â³¤Ç»°¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Àè¾ì½ê¤Ç¤Ï²£¹Ë¡¦Ë¾ºÎ¶¡Ê26¡áÎ©Ï²Éô²°¡Ë¤È¤ÎÍ¥¾¡·èÄêÀï¤òÀ©¤¹¤Ê¤ÉÈÖÉÕ¤ò¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿°ìÇ¯¡£ÍèÇ¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖÌÜÉ¸¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£°ìÈÖ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£