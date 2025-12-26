犬にとっての『最高な寝床』５選

犬にとっての最高な寝床とは、どのような寝床を指すのでしょうか。ここでは、犬にとって「最高！」な寝床の条件を紹介します。

1.静かで落ち着ける環境

犬にとって最高な寝床とは、警戒することなく安心して眠れる環境を意味します。そのため、静かで落ち着ける環境は、最も重要なポイントです。

例えば、外の騒音が聞こえやすい場所では警戒心が働き、なかなか安眠できません。そのため、道路側から離れた場所に寝床を設置してあげると、静かな環境を確保できるでしょう。

2.最適な寝姿勢が取れる寝床

犬の寝床は、広すぎても狭すぎてもいけません。狭すぎると、寝返りを打てず、のびのびと体を伸ばすこともできないので、寝苦しさを感じてしまいます。

では、広ければいいのかと問われると、そうとも限りません。犬によっては、広すぎるベッドに「体が守られていない」と不安を感じ、無意識に警戒心が働きやすくなるからです。

3.快適な室温やベッドの素材

犬が快適に入眠するためには、寝床が設置されている部屋の温度にも気を配りましょう。犬にとって最適な室温は、20～25℃と言われています。そのため、エアコンなどを活用して、1年中快適な室温を維持できるように調節しましょう。

また、ベッドの素材も重要です。夏には涼しさを感じさせるような薄手のベッドを、冬場は保温性の高い素材を使ったベッドを選ぶと、より快適に眠れます。

4.清潔な状態が維持されている寝床

犬にとっての最高な寝床を整えるためには、清潔に保ってあげることが大事です。毎日、軽くで良いので抜け毛を取り除き、ケージの中であれば拭き掃除も忘れずに行いましょう。

また、1週間に一度は、ケージの中の全てのものを取り出し、全体をしっかり清掃してあげることも大事です。常に清潔な状態を保ち、愛犬が快適に安心して眠れるよう整えてあげましょう。

5.家族の気配が感じられる場所

そして、犬が安心して眠るためには、家族の気配が感じられるという点も重要なポイントです。元々群れで行動していた犬たちにとって、仲間である家族の気配が近くに感じられることで、大きな安心感につながります。

したがって、リビングに寝床を設置している場合は、家族の姿が一望できる場所にベッドを置いてあげると、視界に家族の姿が入ったり話し声が聞こえたりして、安眠しやすくなるでしょう。

快適な睡眠環境を作るために飼い主ができること

愛犬のために快適な睡眠環境を作るためには、以下のポイントを意識して寝床を整えてあげましょう。

毎日寝床（ケージの中）を軽く掃除する 愛犬の体のサイズに合った寝床を用意する 薄暗く周りが囲まれた環境（ケージなど）を整える 寝床がある部屋の室温は20～25℃に保つ ベッドは季節に合った素材のものを準備する 寝床のそばには騒々しい音を出すものを置かない 窓のそばや道路側の壁際を避けて設置する

ベッドを置く場所は、薄暗く静かな場所が最適です。リビングであれば、部屋の四隅や壁際が好ましいでしょう。

また、テレビの横や家族が往来する場所に設置してしまうと、気が散って深い眠りに入りづらくなってしまいます。なるべく騒々しい場所は避けてベッドを置いてあげてください。

まとめ

いかがでしたか。犬にとっての最高な寝床の条件とは、安心感があり清潔で快適な環境です。紹介した最高な寝床の条件を参考に、愛犬が安眠できるような寝床環境を整えてあげてくださいね！

(獣医師監修：寺脇寛子)