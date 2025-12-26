½àÈ÷¤Ï5Ê¬¡¢²ÃÇ®¤Ï¤Û¤Ü¤Û¤Ã¤¿¤é¤«¤·¡ªÂçÁÝ½ü¤Î¹ç´Ö¤Ëºî¤ì¤ë¡ª´ÊÃ±¤¢¤Ã¤¿¤«¤ª¤«¤º¥ì¥·¥Ô3Áª
´ÊÃ±¤¢¤Ã¤¿¤«¤ª¤«¤º¤òºî¤ë¤Î¤Ë¤«¤«¤ë»þ´ÖÆÚ¥Ð¥é¤ÈÇòºÚ¤Î½Å¤Í¾ø¤·¡¡Ìó15Ê¬
¶Ì¤Í¤®¤ÈÍñ¤ÎÀ¸Õª¼Ñ¡¡Ìó10Ê¬
Ìß¤ÎÌÀÂÀ¥¯¥ê¡¼¥à¥°¥é¥¿¥ó¡¡Ìó15Ê¬
´ÊÃ±¤¢¤Ã¤¿¤«¤ª¤«¤º¤Î¥«¥í¥ê¡¼ÆÚ¥Ð¥é¤ÈÇòºÚ¤Î½Å¤Í¾ø¤·¡¡Ìó417kcal¡¿1¿ÍÊ¬
¶Ì¤Í¤®¤ÈÍñ¤ÎÀ¸Õª¼Ñ¡¡Ìó213kcal¡¿1¿ÍÊ¬
Ìß¤ÎÌÀÂÀ¥¯¥ê¡¼¥à¥°¥é¥¿¥ó¡¡Ìó375kcal¡¿1¿ÍÊ¬
¥Û¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¥È¤Ç¾ø¤¹¤À¤±¡ªÆÚ¥Ð¥é¤ÈÇòºÚ¤Î½Å¤Í¾ø¤·
Ë»¤·¤¤Æü¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤¬¡¢¥Û¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¥ÈÄ´Íý¡£¼Â¤Ï¤³¤ì¡¢Ë»¤·¤¤¿Í¤ÎÌ£Êý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¥Û¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¥È¤ÏÀÚ¤Ã¤Æ¤Î¤»¤ë¤À¤±¤ÎÎÁÍý¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢²¼¤´¤·¤é¤¨¤¬¥é¥¯¤Ç¼ºÇÔ¤·¤é¤º¡£¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÆþ¤ì¤¿¤é¤¢¤È¤ÏÂÔ¤Ä¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ä´ÍýÃæ¤âÂ¾¤Î¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¿©Âî¤Ë½Ð¤»¤ë¤Î¤Ç¡¢½ÐÍè¤¿¤ªÎÁÍý¤ò¤ª»®¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¤¿¤ê¡¢¼è¤êÊ¬¤±¤ë¤ª»®¤ò½àÈ÷¤¹¤ë¼ê´Ö¤â¤«¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Àö¤¤Êª¤â¾¯¤Ê¤¯¤Æ¤È¤Ã¤Æ¤â³Ú¤Á¤ó¡ª
¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÇ®¡¹¤òÄº¤±¤ë¤Î¤â¡¢´¨¤¤Æü¤Ë¤Ï´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
ÆÚ¥Ð¥é¤ÈÇòºÚ¤Î½Å¤Í¾ø¤·¤ÎºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
¡¦ÆÚ¥Ð¥éÇöÀÚ¤ê¡¡200g
¡¦ÇòºÚ1¡¿6¸Ä
¡¦±ö¡¡¾¯¡¹
¡¦¼ò¡¡Âçºü1
¡¦¤Û¤ó¤À¤·¡¡¾®ºü1
¡¦¤Ý¤ó¿Ý¡¢¥´¥Þ¥À¥ì¤Ê¤É¡¡¡¡¤ª¹¥¤ß¤Ç
ÆÚ¥Ð¥é¤ÈÇòºÚ¤Î½Å¤Í¾ø¤·¤Îºî¤êÊý
ÇòºÚ¤Ï¤¶¤¯ÀÚ¤ê¡Ê¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤Âç¤¤µ¡Ë¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡¡¥Û¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¥È¤Ë¡¢ÇòºÚ¢ªÆÚ¥Ð¥é¢ªÇòºÚ¢ªÆÚ¥Ð¥é¤Î½ç¤Ë½Å¤Í¤ÆÊÂ¤Ù¤ë¡£
¢¡¡°ìÈÖ¾å¤ËÇòºÚ¤òÊÂ¤Ù¡¢±ö¤È¼ò¡¢¤Û¤ó¤À¤·¤ò¤Õ¤Ã¤Æ¥Õ¥¿¤ò¤·¡¢Ãæ²¹¤Ç10¡Á12Ê¬¾ø¤·¤¿¤é´°À®¡£
¤ª¹¥¤ß¤Ç¡¢¤Ý¤ó¿Ý¤ä¥´¥Þ¥À¥ì¡¢¥Í¥®¡¢°ìÌ£Åù¤ò¤Ä¤±¤Æ¿©¤Ù¤ë¡£
ÆÚ¥Ð¥é¤Î»é¤ÈÇòºÚ¤Î´Å¤ß¤¬ÈþÌ£¤·¤¤½Å¤Í¾ø¤·¤Ï¡¢¤Û¤Ã¤¿¤é¤«¤·Ä´Íý¤Ç½ÐÍè¤Æ°ìÉÊ¤Ç¤âÂçËþÂ¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¡ª
ÂçÁÝ½ü¤ÎË»¤·¤¤¹ç´Ö¤Ë¤â¥Ñ¥Ñ¤Ã¤Èºî¤ì¤Æ¤È¤Ã¤Æ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
ÂÎ¤Î¿Ä¤Þ¤Ç²¹¤Þ¤ë¡ª¶Ì¤Í¤®¤ÈÍñ¤ÎÀ¸Õª¼Ñ
´¨¤¤Åß¡¢ÂçÁÝ½ü¤ÇÎä¤¨¤¿ÂÎ¤ò¤¸¤ó¤ï¤ê²¹¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¶Ì¤Í¤®¤ÈÍñ¤ò»È¤Ã¤¿Í¥¤·¤¤¼ÑÊª¤Ç¤¹¡£ºàÎÁ3¤Ä¤ÈÄ´Ì£ÎÁ¤Ç½ÐÍè¤ë¼ê·Ú¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¤è¡£
¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ò¤È¤Ä¤ÇÃ»»þ´Ö¤Çºî¤ì¤Æ¡¢¿©¤Ù¤ë¤È¥Û¥Ã¤È¤¹¤ëÈþÌ£¤·¤µ¤Ç¤¹¡£
¶Ì¤Í¤®¤ÈÍñ¤ÎÀ¸Õª¼Ñ¤ÎºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
¡¦¶Ì¤Í¤®¡¡1¸Ä
¡¦Íñ¡¡2¸Ä
¡¦À¸Õª¤ÎÀéÀÚ¤ê¡¡1ÊÒ¡Ê¥Á¥å¡¼¥Ö¤Ê¤é2¡Á3cm)
¡¦¤á¤ó¤Ä¤æ¡Ê3ÇÜÇ»½Ì¡Ë¡¡Âç¤µ¤¸2
¡¦¿å¡¡200ml
¡¦º½Åü¡¡¾®¤µ¤¸1
¶Ì¤Í¤®¤ÈÍñ¤ÎÀ¸Õª¼Ñ¤Îºî¤êÊý
¡¡¡¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¿å¡¢¤á¤ó¤Ä¤æ¡¢À¸Õª¡¢ÇöÀÚ¤ê¤Ë¤·¤¿¶Ì¤Í¤®¤ò²Ã¤¨²Ð¤Ë¤«¤±¤ë¡£
¢¡¡¶Ì¤Í¤®¤¬Æ©¤ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¡¢ÍÏ¤¤¤¿Íñ¤ò¤½¤Ã¤ÈÎ®¤·Æþ¤ì¤ë¡£
£¡¡¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Î³¸¤ò¤·¤Æ¼å²Ð¤Ç3¡Á4Ê¬¡¢Íñ¤¬¤ª¹¥¤ß¤Î¸Ç¤µ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é´°À®¡£
¤³¤Á¤é¤ÎÀ¸Õª¼Ñ¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ª¤«¤º¤È¤·¤Æ¿©¤Ù¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Çò¤¤¤´ÈÓ¤Ë¤Î¤»¤ÆÐ§¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢¤ªÌß¤òÆþ¤ì¤ì¤Ð¡É»¨¼ÑÉ÷„¤Ë¤â¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
À¸Õª¸ú²Ì¤Ç¥Ý¥«¥Ý¥«²¹¤Þ¤ë¤Î¤Ç¡¢Èè¤ì¤¿Æü¤Ë¤³¤½¿©¤Ù¤¿¤¤°ìÉÊ¤Ç¤¹¡ª
¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ë¤ªÇ¤¤»¡ªÌß¤ÎÌÀÂÀ¥¯¥ê¡¼¥à¥°¥é¥¿¥ó
Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ËÇã¤¤¹þ¤ó¤À¤ªÌß¤¬Í¾¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤¬¡¢¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤À¤±¤Çºî¤ì¤ë´ÊÃ±¥°¥é¥¿¥ó¤Ç¤¹¡£
¥Û¥ï¥¤¥È¥½¡¼¥¹¤òºî¤ëÉ¬Í×¤â¤Ê¤¯¡¢ºàÎÁ¤òº®¤¼¤ÆÌß¤Ë¤«¤±¡¢¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç¾Æ¤¯¤À¤±¤Ç½ÐÍè¤ë¤Î¤¬ºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¡ª
ÌÀÂÀ»Ò¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥Ä¥Ê¤ä¥Ï¥à¡¢ÎäÅà¥³¡¼¥ó¤Ê¤É¿È¶á¤Ê¶ñºà¤Ç¤âÈþÌ£¤·¤¯»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤è¢ö³°¤Ï¥«¥ê¥Ã¡¢Ãæ¤Ï¤È¤í¤È¤í¤Ç¡¢´¨¤¤Æü¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¤´¤Á¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Ìß¤ÎÌÀÂÀ¥¯¥ê¡¼¥à¥°¥é¥¿¥ó¤ÎºàÎÁ¡Ê1¿ÍÊ¬¡Ë
¡¦ÀÚ¤êÌß¡¡2¸Ä
¡¦ÌÀÂÀ»Ò¡¡Âç¤µ¤¸1
¡¦µíÆý¡¡Âç¤µ¤¸5
¡¦¥Ô¥¶ÍÑ¥Á¡¼¥º¡¡¤Ò¤È¤Ä¤«¤ß
¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¡¡¾¯¡¹
Ìß¤ÎÌÀÂÀ¥¯¥ê¡¼¥à¥°¥é¥¿¥ó¤Îºî¤êÊý
¡¡¡Ìß¤ÏÇöÀÚ¤ê¤Ë¤·¤Æ¡¢¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤Âç¤¤µ¤Ë¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¡£
¢¡¡ÂÑÇ®ÍÆ´ï¤ËÇö¤¯¥µ¥é¥ÀÌý¡ÊÊ¬ÎÌ³°¡Ë¤òÅÉ¤Ã¤ÆÌß¤òÊÂ¤Ù¤ë¡£
£¡¡µíÆý¡¢ÌÀÂÀ»Ò¤òº®¤¼¤ÆÌß¤Ë¤«¤±¡¢¾å¤Ë¥Á¡¼¥º¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¤»¤Æ¡¢¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç10¡Á12Ê¬¾Æ¤¯¡£
¤¡¡¸ËÆâ¤Ë3Ê¬ÄøÊüÃÖ¤·¡¢¥½¡¼¥¹¤ÈÌß¤òÆëÀ÷¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡£
º£²ó¤Ï¡¢ÂçÁÝ½ü¤Î¹ç´Ö¤Ë¤â¼ê·Ú¤Ë½ÐÍè¤ë´ÊÃ±¥ì¥·¥Ô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤´¾Ò²ð¤·¤¿3ÉÊ¤Ï¡¢¤É¤ì¤â¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë½ÐÍè¤Æ¡¢Àö¤¤Êª¤âºÇ¾®¸Â¡£Ë»¤·¤¤Ç¯Ëö¤Î¿©Âî¤ò¾¯¤·³Ú¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£
¹²¤¿¤À¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤³¤½¡¢¤ªÎÁÍý¤Ï¤æ¤ë¤¯¡¢ÈþÌ£¤·¤¯¡£¤¼¤Ò¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¢¨µ»öÆâ¤Î¥«¥í¥ê¡¼É½¼¨¤ÏÊ¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡ÖÆüËÜ¿©ÉÊÉ¸½àÀ®Ê¬É½¡ÊÈ¬Äû¡ËÁýÊä2023Ç¯¡×¤ò¤â¤È¤ËAI¤Ë¤è¤ê»»½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹