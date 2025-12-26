100均で500円…悩んだけど買って大正解！しっかり入って使い心地抜群！蓋付きの便利な収納

ダイソーで「これいいじゃん！」と手に取った収納ボックス。さりげなく可愛いデザインで大人が使いやすいのいいなと思って値札を見ると、500円の文字が…。ちょっと悩んだけど、いざ買って使ってみると想像以上の使い心地の良さに驚き！しっかりとした素材、収納力の高さ、蓋付きという点が気に入りました♡

商品情報

商品名：刺繍付収納ボックス、ファスナー付（ミッキーアイコン／ミニーアイコン）

価格：￥550（税込）

サイズ（約）：38cm×24cm×26cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480818399

可愛いのに使いやすい工夫が満載！ダイソーで見つけた蓋付き収納ボックス

衣類などの整理整頓に便利な収納ボックス。ダイソーにもさまざまな商品が並んでいますが、可愛くて便利なアイテムを発見しました！

今回ご紹介するのは『刺繍付収納ボックス、ファスナー付（ミッキーアイコン／ミニーアイコン）』。ミッキーデザインの収納ボックスです。

価格は550円（税込）。筆者が購入した店舗では、収納グッズ売り場に陳列されていました。

ダイソーは蓋が付いていない収納ボックスが多い中、蓋付きなのが珍しいなと思って購入しました。

まるでスミルナステッチ刺繍のような、さりげなく可愛いデザインがポイント！

キャラクターデザインですが、色合いも刺繍の大きさも控えめなので、大人の部屋でも自然に馴染みます。

しっかりとした素材で収納力もある！持ち手付きで至れり尽くせり◎

素材にハリがあってしっかりした作り。形が四角く整っているので、クローゼットや押し入れの中で納まりがいいです。

サイズは約38cm×24cm×26cmと、収納力もそこそこあります。

夏用のTシャツを6枚、夏に使っていたシングルサイズのタオルケットを1枚入れていますが、もう少し入りそうです！

内側はコーティングされているような質感で、表面がつるっとしています。そのため、汚れてもすぐに拭き取れます。

さらに、持ち手が付いているのも地味に嬉しいポイント！

持ち手を引っ張って取り出せるので、手が届きにくい場所にも収納しやすいです。

今回は、ダイソーの『刺繍付収納ボックス、ファスナー付（ミッキーアイコン／ミニーアイコン）』をご紹介しました。

最初は550円という価格に悩みましたが、結果的に買って大正解！可愛いだけでなく、使い手目線の工夫が詰まった素晴らしい商品でした。

気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。