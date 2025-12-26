あの超有名メーカーとまさかのコラボ♡使い勝手の良さがレベチの100均文具
商品情報
商品名：マグネットファイル（A4変形1／2、WH）
価格：￥550（税込）
販売ショップ：スタンダードプロダクツ
JANコード：4550480901022
あの文具メーカーとコラボ！スタンダードプロダクツの便利なファイル
いつものようにスタンダードプロダクツでお買い物していると、ある商品が目に留まりました。
それが、こちらの『マグネットファイル（A4変形1／2、WH）』。
さまざまな書類がすっきりまとまる、A4を二つ折りにしたようなサイズの便利なファイルです。
中を開けると、クリアファイルのようなポケットが2つ付いています。
プチプラのファイルらしからぬ、しっかりした素材と作りで長く愛用できそうです。
かなりしっかりとした商品だなと感心していたのですが、パッケージの裏を見て驚き…！
まさかの、文具・事務用品メーカーの「キングジム」とコラボの商品でした。
A4サイズの書類もピシッと折らずに、そのまま入れられるのがGOOD。折り目が付きにくいのが嬉しいです。
書類だけでなく、レシートやチケットなどの細かいものの整理整頓にもぴったりです！
特にポケットはレシート類がすっぽり収まるサイズ感なので、いつの間にかレシートが落下して紛失してしまった…ということを防げます！
フラップ付きなので、二つ折りにした状態でしっかり閉じられて、すっきり使えるのもポイント。
持ち運んだ際に中身がバラバラに散らばる…ということも回避できます！
強力なマグネットで冷蔵庫に貼り付けて使える！
さらに、このファイルは背面にマグネットが付いているのが最大の特徴！
磁石がつく場所にピタッとくっつけて保管することができます。
マグネットは思った以上に磁力が強く、ずるずると落ちることなくぴたっと止まってくれます。
書類をそのままきれいに保管して、コンパクトに貼りつけておくことができます。
冷蔵庫などに書類をそのまま貼っておくよりも見た目がすっきりする上に、汚れも予防できるのがお気に入りです！
これだけ高機能で使い勝手が抜群でありながら、価格は550円（税込）とお手頃です。
スタプロらしいシンプルなデザインと、キングジムの確かな品質の便利なアイテムでした！
スタンダードプロダクツで『マグネットファイル（A4変形1／2、WH）』を見つけた際には、ぜひ手に取ってみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。