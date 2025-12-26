¥È¥ê¥Ã¥×¥É¥Ã¥È¥³¥à¡¢À¤³¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°È¯É½¡¡¿·¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤È¤ÎÌ£¡×¤ò¿·Àß
Trip.com¡Ê¥È¥ê¥Ã¥×¥É¥Ã¥È¥³¥à¡Ë¤Ï¡¢¥°¥ë¥á¾ðÊó¥¬¥¤¥É¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡ÖTrip.Gourmet¡×¤Ë¤è¤ëºÇ¿·¤ÎÀ¤³¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÏÀ¤³¦68¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ç¹ç·×18,000¸®°Ê¾å¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¿·¤·¤¤¡ÈÌ£¡É¤ÎºÂÉ¸¡×¡£¥æ¡¼¥¶¡¼¥ì¥Ó¥å¡¼¤ÈÀìÌç²È¤ÎÉ¾²Á¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ó¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡¢É¬Ë¬¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢¤Õ¤ë¤µ¤È¤ÎÌ£¤Î3¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ç¥È¥Ã¥×¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤òÁªÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤È¤ÎÌ£¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¡¢´Ú¹ñ¡¢Ãæ¹ñËÜÅÚ¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢³Æ¹ñ¤òÃæ¿´¤ËÅ¸³«¤·¡¢³¤³°ºß½»¼Ô¤äÎ¹¹Ô¼Ô¤¬ÂÚºßÃÏ¤Ç¼«¹ñÎÁÍý¤òÃµ¤·¤ä¤¹¤¯¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥¤¥ó¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¹â°Ì¤Î¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡×¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¡ÖPlénitude¡×¡¢ÆüËÜ¤Î¡ÖSÉZANNE¡×¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¡ÖLa Pergola¡×¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Î¡ÖOdette¡×¤Ê¤É¤òÁª½Ð¤·¤¿¡£¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò·Ç¤²¤ëÅ¹¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤Î¡ÖNarisawa¡×¤ä¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¡ÖVanderlyle¡×¡¢ÏÂ¿©¤Ç¤ÏÂçºå¤Î¡ÖSushi Harasho¡×¤äÅìµþ¤Î¡Ö¾¾Àî¡×¡¢¥â¥À¥ó¥¬¥¹¥È¥í¥Î¥ß¡¼¤Ç¤Ï¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥ó¤Î¡ÖAlchemist¡×¤ä¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Î¡ÖNoma¡×¡¢¥½¥¦¥ë¤Î¡ÖJunsik¡×¤Ê¤É¤¬¿Íµ¤¤È¤Î¤³¤È¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢¥Ñ¥ê¤Î¡ÖSola¡×¤ä¥Ð¥ó¥³¥¯¤Î¡ÖPotong¡×¤¬¾ÝÄ§¤¹¤ë¥Õ¥å¡¼¥¸¥ç¥óÎÁÍý¡¢ËÌµþ¤Î¡ÖLamdre¡×¤ä¥Ù¥ë¥ê¥ó¤Î¡ÖCookies Cream¡×¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥×¥é¥ó¥È¥Ù¡¼¥¹ÎÁÍý¡¢¹âµéÃæ²ÚÎÁÍý¤Ç¤Ï¡Ö¿·荣记¡×¤ä¡Ö龙·Ê轩¡×¤Ê¤É¤¬¥È¥ì¥ó¥É¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¯¥¢¥é¥ë¥ó¥×¡¼¥ë¤Î¡ÖLe Petit Chef¡×¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Î¡ÖOcean Restaurant¡×¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤Î¡ÖElisa Floating Restaurant¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ë×Æþ·¿¤ÎÂÎ¸³·¿¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤â¡¢¿©ÂÎ¸³¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤ò¼¨¤¹»öÎã¤È¤·¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
Trip.Gourmet¤ÎÁ´¥ê¥¹¥È¤Ï¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£