話題のグッズがコンパクトに！より使いやすくなった100均収納ケース
商品情報
商品名：こまごま整理カップS 4P
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：4.1cm×4.1cm×7cm
販売ショップ：セリア
JANコード：4905596408086
人気収納グッズの小物専用タイプがセリアに登場！
100円ショップの収納アイディアをSNSで検索すると、必ずと言っていいほど目にするくつした整理カップ。
なんと、セリアで姉妹品のようなアイテムが出ていたので購入してみました！
今回ご紹介するのが、こちらの『こまごま整理カップS 4P』という商品。
その名の通り、こまごまとしたアイテムの整理整頓に便利なケースです。
4個セットで110円（税込）。筆者が購入した店舗では、収納グッズ売り場に陳列されていました。
くつした整理カップと形はほぼ一緒ですが、大きさが少し異なります。
くつした整理カップよりも、やや小さめのサイズ感です。
今回は、小物の仕分けに便利な約4.1cm×4.1cm×7cmのSサイズを購入してみました。
くつした整理カップと同様に、連結できる機能は健在。
カップ同士をパチンと留められるので、バラバラになりにくいのが嬉しいです！
衛生系グッズの収納に使用してみました。
雑多に収納していた小物が、スッキリ整って取り出しやすくなります。
収まりの良いサイズ感なのと、蓋が付いていないので引き出し内の整理整頓にも最適です。
S・M・Lの3サイズ展開で効率よく整理整頓できる！
くつした整理カップはS・M・Lの3サイズがありましたが、こちらもS・M・Lの展開があります。
くつした整理カップと比べて、こちらはより小さなアイテムの収納に適しています。
3サイズを組み合わせることで、より効率の良い収納が叶います！
救急グッズの仕分けに使用してみましたが、Sサイズは小さな薬の瓶やパッチ、チューブなどを入れるのにぴったり。
Mサイズは個包装の消毒綿、絆創膏などの収納にちょうどいいです。
Lサイズは薬の瓶や、かゆみ止めなどのボトルがすっぽり入ります。
今回はセリアの『こまごま整理カップS 4P』をご紹介しました。
こちらのほうがサイズがコンパクトな分、引き出しの中やボックス内の整理整頓がしやすくなりました！気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。