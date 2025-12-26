「Amazonで★4.6の高評価！」ずっと試してみたかった高機能な100均文房具

ダイソーの文房具コーナーをチェックしていたところ、驚きのアイテムに遭遇しました。トンボ鉛筆の人気シリーズ「ippo！（イッポ）」の鉛筆が、2本入り110円（税込）で並んでいたのです。Amazonで高評価を獲得しているこの実力派文房具をお試ししてみました！

商品情報

商品名：ippo！きれいに消えるかきかたえんぴつ

価格：￥110（税込）

内容量：2本

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4981991862526

トンボ鉛筆の人気商品！“さら消え芯”が叶えるストレスフリーな筆記体験

ダイソーの文具コーナーでトンボ鉛筆の知る人ぞ知る人気アイテム、「ippo！きれいに消えるかきかたえんぴつ」を発見。

この鉛筆の最大の特徴は、独自に開発された特殊成分配合の「さら消え芯」を採用している点です。6Bのような濃くやわらかい芯は、どうしても消し跡が黒ずんだり、紙に跡が残ったりしがち。しかし、この鉛筆は濃くはっきりと書けるのに、消しゴムでさらっときれいに消すことができます。

書いたり消したりを繰り返してもノートが汚れにくいため、文字がはっきりと読みやすく、学習や記録を支えてくれる心強い味方です。ナチュラルな木の軸を活かしたシンプルなデザインも、手にするだけで背筋が伸びるような美しさがあります。

子ども用と侮るなかれ！大人の日常にこそ馴染む「高機能な一本」

「かきかたえんぴつ」という名前ですが、実は大人が使うのにも非常に優秀なスペックを持っています。思考の整理で行うラフスケッチやブレインストーミング、趣味の読書メモや日記、絵画など、自由な発想を書き留めるシーンにも最適です。HBなどの一般的な濃さよりもなめらかにペン先が走るため、手帳やノートへの書き込みも驚くほどスムーズ。上質な木の質感は、日々の暮らしにこだわる大人の手元にもしっくりと馴染みます。

Amazonでも絶賛の嵐！「滑りにくさ」と「発色の良さ」の秘密

Amazonのカスタマーレビューでも非常に高い評価を得ているこのアイテム。「六角軸で滑りにくく、手にしっかりフィットして書きやすい」「芯が丈夫で折れにくい」といった、実用性の高さを評価する声が目立っています。

実際に筆者が手に取ってみると、書き心地は驚くほどなめらか。紙の上を滑るようなさらっとした質感で、嫌なひっかかりを一切感じません。力を入れなくても6Bらしい濃い色がしっかりとのり、美しい文字を書くことができます。筆圧が弱くてもはっきりと発色するため、長時間の筆記でも疲れにくいと感じました。

徹底比較！「消し心地」の検証で見えた驚きの実力

気になる消し心地を確かめるべく、極太のシャープペンシルと比較検証を行いました。紙との相性が悪かったのか、うっすらと跡が残る箇所もありましたが、濃い鉛筆なのに、周りに広がらずにきれいにすんなり消えてくれました。

何より感動したのは、筆圧が強くなくてもきれいに書けるおかげか、紙に凹凸がほとんど残っていなかったこと。消した後に再び文字を書き込みたいときも、表面がボコボコしていないので非常にスムーズです。

大容量パックをAmazonで購入する前に、まずはダイソーで2本入りをお試しできるのは、嬉しい限り！

ダイソーで見つけた「ippo！きれいに消えるかきかたえんぴつ」は、老舗メーカーの技術力が詰まった、お値段以上の価値を感じる逸品でした。Amazonで高評価を得ている名品を、まずは2本から気軽に試せるのはダイソーならではの魅力。書き心地や消し心地にこだわりたい方は、文房具コーナーでぜひ探してみてください。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。