年末年始に訪れたい奥多摩・栃木・山形の蕎麦名店9軒　全国1万軒以上の飲食店を食べ歩いたグルメライター十朱さん厳選！

「年越しそば」や「元旦そば」など、蕎麦を食べる機会が増える人も多い年末年始。40年以上かけて47都道府県の飲食店1万軒を食べ歩いたグルメライター、十朱伸吾さんの人気連載「ご当地グルメ”旅”歩き」でも蕎麦の名店を紹介してきました。その中から「おとなの週末」Web編集部がピックアップして魅力をご紹介。東京・奥多摩、栃木、山形の絶品蕎麦屋が登場します。ぜひ、自宅近くや旅先で美味しいお蕎麦をご堪能ください。

東京・奥多摩周辺の絶品蕎麦屋3軒

ツーリングとゴルフが趣味の十朱さんが何度も訪れたという東京の奥多摩エリア。代表的な山のグルメである「蕎麦」と「釜めし」。奥多摩にはどちらも名店が揃っています。ここでは、風情の違いや麺のコシや食感の違いを楽しめる、絶品蕎麦屋3店舗をご紹介します。

お昼はいつも大盛況、古民家風の蕎麦屋『ことぶき』＠畑中

青梅市内の吉野街道沿いのある人気店。お昼はいつも大繁盛です。

「その理由は味もさることながら、『お手頃な値段』にあります。『天ざる』が何と970円（2025年8月現在）。1500円前後のお店が多い中、あまり見たことのない価格です。メニューを見ると他の食事も安い」（十朱さんの記事より）

1000円以下で天ぷら付きの蕎麦が食べられるとは破格ですね。天ぷらは海老・エノキ・カボチャ、そして十朱さんが大好きだというピーマンの4種がついてきます。

麺は軽めで、スルスル食べることができ、天ぷらとも相性抜群です。

天ざる 970円

［店名］『ことぶき』

［住所］東京都青梅市畑中3-527

［電話］0428-27-2055

［営業時間］11時〜18時

［休日］水

［交通］JR青梅線青梅駅より都バス乗車、畑中公会堂前からすぐ

渓流を眺めながらビールと共に『澤乃井ガーデン』＠沢井

JR青梅線沢井駅すぐにあるお店。「澤乃井」は『小澤酒造』のブランド名で、近くにはカフェなど多くの施設があります。

「外に見えるのは多摩川の渓流。売店で買った『澤乃井』やビールを持ち込めるもの良いですね。当日は電車でうかがったので、もちろんお酒をいただきました」（十朱さんの記事より）

食事とビールを絶景と共に楽しめる最高のロケーションです。

「ざるそば」（夏季限定）には湯葉が添えてあり、麺のコシは強め。冬季は暖かい蕎麦のみの提供です。

ざるそば 780円

『澤乃井ガーデン』ざるそば 780円

［店名］『澤乃井ガーデン』

［住所］東京都青梅市沢井2-770

［電話］0428-78-8210

［営業時間］10時〜17時

［休日］月（祝日の場合は火）・年末年始

［交通］JR青梅線沢井駅1番出口から徒歩4分

文豪がよく立ち寄ったと言われる人気店『玉川屋』＠ 御岳本町

JR御嶽（みたけ）駅から徒歩5分ほどの場所にあり、御岳山を訪れる人から愛されてきたお店。かやぶき屋根の風情がある一軒屋で、文豪も良く訪れたといいます。

「二八そば」は小ぶりながら深いざるに盛られ、ボリューム満点。「コシも強いので食べ応えは満点でした」（十朱さんの記事より）と絶賛するほど、満足度が高めのお蕎麦です。

「休日はかなり混雑しますので予約をお薦めします。筆者も予約をして訪問。この日も電車でしたので、まず頼んだのはもちろんビール。加えて滋味あふれる『ぜんまい煮』。飲食店にあれば必ず注文する好物です（笑）」（十朱さんの記事より）

年末年始も賑わいそうな人気店ですね。車ではなく電車で行って、蕎麦はもちろん、「ぜんまい煮」とビールを堪能してみてください。

もりそば 900円

『玉川屋』もりそば 900円

ぜんまい煮 650円

［店名］『玉川屋』

［住所］東京都青梅市御岳本町360

［電話］0428-78-8345

［営業時間］HPの今月の営業時間を要確認

https://tamagawa-ya.com/store/qpening_hours

［休日］月（祝日の場合は火）・第3火

［交通］JR青梅線沢井駅1番出口から徒歩4分

栃木で食べられる「変わり蕎麦」3選

ユニークでとても美味しい蕎麦料理が多くある栃木県。地元の名産を使ったご当地そばから、年末年始にぴったりの運気が上がりそうな蕎麦など、栃木ならではの「変わり蕎麦」3選をご紹介します。

ご当地グルメ「ニラそば」の名店『宮入そば』＠鹿沼市

鹿沼市のご当地グルメ「ニラそば」。多くのお店が立ち並ぶ中、十朱さんイチ押しのこのお店。

「シャシシャキのニラとコシのあるお蕎麦。天にも昇るほど美味しく素敵な時間でした」（十朱さんの記事より）と絶賛する味わい。

ニラの食感とコシのある蕎麦。見事に合いそうです。

天ぷらやもつ煮込みに漬物など、ビールのアテも充実しています。

ニラそば 900円

『宮入そば』ニラそば 900円

［店名］『宮入そば』

［住所］栃木県鹿沼市深程1386-1

［電話］0289-85-2055

［営業時間］11時〜16時 土日祝は10時〜17時

［休日］月

［交通］東武日光線楡木駅から車で約12分

「縁結び蕎麦」を食べて恋が叶う？ 『蕎遊庵』＠足利市

縁結びの神様として有名な「足利織姫神社」。その境内の階段を200段ほど登ったところにあります。

この店の名物は「縁結び蕎麦」。

「蕎麦が紅白の色を身にまとっており、ぱっと見るとピンク色にも映りまさに恋も成就するかのようです。赤い蕎麦には紅を混ぜているとか。更科系なのでスルっと食べることができます」（十朱さんの記事より）

食べ終わったら、さらに100段昇って本殿にお参り。美味しい蕎麦も食べられて、恋の願いも叶うなんて最高ですね。

縁結び蕎麦 900円

『蕎遊庵』縁結びそば 900円

［店名］『蕎遊庵』

［住所］栃木県足利市西宮町2549

［電話］0284-21-6818

［営業時間］11時〜13時 ※13時までの入店

［休日］火（祝日の場合は営業、翌日休）

［交通］JR両毛線足利市駅から車で約7分

つけめんスタイルで食べるご当地そばを堪能『すゞや食堂』＠太田原市

大田原市のご当地グルメ「ひたしそば」はつゆに天ぷらが浸してあるお蕎麦です。

お笑いコンビ「U字工事」のYouTubeで紹介され、有名になったといいます。

「『ひたしそば』は基本的につけ麺スタイルになっています。どんぶりの中には熱々のおつゆに天ぷらが浸してあり、ほうれん草やネギが乗っています。そこに冷たい麺を入れて食べます」（十朱さんの記事より）

味はシンプルで、温かい天ぷら蕎麦。なぜこのスタイルで食べるのか？ ぜひ食べに訪れてみてください。

つけめんの部・温かいおつゆ ひたし天ぷら（かき揚げ）900円

『すゞや食堂』つけめんの部・温かいおつゆ ひたし天ぷら（かき揚げ）900円）

［店名］『すゞや食堂』

［住所］栃木県大田原市紫塚1-6-15

［電話］0287-21-3403

［営業時間］11時〜15時

［休日］不定休（主に日）

［交通］宇都宮線西那須野駅から車で約9分

ラーメン王国山形の知る人ぞ知る蕎麦の名店3選

ラーメンが有名な山形県は、蕎麦も美味しい。名店が立ち並ぶ「そば街道」と呼ばれるエリアが存在するなど、知る人ぞ知る蕎麦の名所です。名店を3軒ご紹介。

中華麺と蕎麦の二刀流！ 『肉そば 扇屋』＠山形市

山形のスター橋本マナミさんが行きつけのお店。山形県中央部にある河北（かほく）町の地元グルメである「冷たい肉そば」が食べらます。

「『冷たい肉そば』の特徴は肉が親鳥なこと。コリコリした触感にコシの強い田舎蕎麦と甘じょっぱいタレが得も言えぬハーモニーを醸し出します」（十朱さんの記事より）。今後の勢力拡大に期待しているそう。

「冷たい肉そば」のお店には「とり中華」というラーメンもあるのが定番。このお店では、両方楽しめる「二色肉そば」があるのが特徴です。

二色肉そば 1300円

『肉そば 扇屋』二色肉そば 1300円

［店名］『肉そば 扇屋』

［住所］山形市本町2-4-26

［電話］023-616-7720

［営業時間］11時〜15時

［休日］火

［交通］JR奥羽本線ほか山形駅東口から徒歩20分、車で7分

ビールを飲み、蕎麦を食べる『手打ち大石田そば きよ』＠大石田町

松尾芭蕉のゆかりの地とも言われている、河北町から近い大石田（おおいしだ）町。

「『きよ』は20年ほど前、ゴルフの打ち上げで高校の先輩に連れて行ってもらったのが最初でした。その当時はお店の女将手作りのお漬物を食べながらビールを飲み、山形ならではの『板そば』で締めたものでした」（十朱さんの記事より）

今でも昔から変わらない楽しみ方ができます。お酒好きにはたまりませんね。

先述した「冷たい肉そば」も扱っている同店。どちらを食べるか迷ってしまいそうです。

板そば 1000円

『手打ち大石田そば きよ』板そば 1000円（写真はハーフ）

［店名］『手打ち大石田そば きよ』

［住所］山形県大石田町大字横山736

［電話］0237-35-4245

［営業時間］10時半〜15時

［休日］木

［交通］JR奥羽本線ほか大石田駅西口から徒歩30分、車で5分

メニューは2つのみ、昔から変わらぬ味『原口そば』＠上山市

上山（かみのやま）市は、歌人の斎藤茂吉（1882〜1953年）の生誕の地。そんな場所にあるこのお店のメニューは「もりそば」と「そばがき」のみです。

十朱さんは幼いころからよく来ていたそう。

「今回は『そばがき』を久しぶりに食べましたが、見た目よりも美味しいものですね。写真を見るとなんか硬そうなイメージがありますが、箸でも簡単に切れるほど柔らか。納豆もちのようにして食べますが、フワっとした触感と蕎麦本来の風味がよくわかる逸品です」（十朱さんの記事より）

柔らかく軽い舌触りなので、蕎麦前としてお酒と楽しむのも良さそうです。

そばがき 700円

『原口そば』そばがき 700円

［店名］『原口そば』

［住所］山形県上山市原口527

［電話］023-674-3101

［営業時間］11時〜17時

［休日］火

［交通］JR奥羽本線ほかかみのやま温泉駅から車で11分

