ファミリーマートは、総額1億円相当のクーポンやポイントが当たる「ファミペイジャンボ」などの年末年始キャンペーンを開始した。期間は2026年1月5日まで。

ハズレなしの「ファミペイジャンボ」

200円以上の買い物で「ファミペイ」アプリを提示すると、ゲーム挑戦権が1日1回付与される。ゲーム内では松平健のサンバが表示され、ファミチキやラインソックスの無料引換クーポン、ファミマポイントなどがハズレなしで当たる。

挑戦権の獲得は1月5日まで。ゲームの有効期限は1月6日で、取得したクーポンの利用期限は1月12日。また、期間限定ポイントの利用期限は5月31日。

スイーツやアイスの「38円（サンバ）引き」

対象のスイーツやアイスを2個同時に購入すると、合計金額から38円引きになるセールを実施する。対象商品を2個買うごとに値引きが適用される。ファミマルスイーツと対象のアイスを1個ずつ組み合わせた場合は値引きの対象外。

SNSでお年玉プレゼント

ファミリーマート公式X（旧Twitter）では、3800円相当のファミマポイントが38名に当たるキャンペーンを実施する。期間は本日26日13時～1月1日。

公式アカウント（＠famima_now）をフォローし、対象の投稿をリポストすることで応募できる。