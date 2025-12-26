2021年から京都を率いている曹貴裁監督。写真：福冨倖希

　京都サンガF.C.のアグレッシブな投稿が話題だ。

　今季のJ１で優勝争いを繰り広げ、３位でフィニッシュした同クラブは、公式インスタグラムで「2025シーズンスタメンビジュアル未公開写真」を一挙に公開。選手たちの様々な表情を届けているなか、特に注目を集めているのが、番外編としてアップされた曹貴裁監督の６枚である。

　キリっとしたものから始まり、ガッツポーズ、願いを込めたポーズ...。ページをめくるにつれ、キュートさが増しており、中々に貴重だ。次のような報告やリクエストが続々と寄せられている。
 
「お茶吹きましたやん(笑)」
「これいつ使うつもりやってんwwwww」
「魔法使い映画のラスボスみたい笑」
「３枚目のアクリルスタンドか、キーホルダーのグッズお願いします」
「ゴール決まったら是非宜しくお願いします」
「３枚目からだんだん面白くなっていくの好き」
「３枚目の写真めっちゃ最高で、４枚目は更に笑。可愛すぎです」
「者さんが優勝や！」

　京都市左京区大原の出身で、故郷のクラブを率いる56歳の熱血漢は、常に全力投球だ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

