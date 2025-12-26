「い、いじめ…」上田竜也、“まさかの1人飯”「クリぼっち」に「マジか！！！誰か行ったって！」の声
元KAT-TUNの上田竜也さんは12月25日、自身のInstagramを更新。地方でドラマの撮影に参加していることを明かし、“1人飯”状態の自撮りショットを公開しました。
【写真】上田竜也の孤独な姿
上田さんは「え 今日クリスマスですよ！？ みんなでワイワイするんじゃないの！？ 共演者、スタッフどこ消えた…」と不安がにじむ心境を明かし、「い、いじめ…」とコメントしました。また、ハッシュタグで「#聖ラブサバイバーズ #クリスマスの神隠し #クリぼっち」とつづっています。
この投稿にファンからは、「クリぼっちわろた」「マジか！！！誰か行ったって！！！！なんなら私もボッチだから行きたい」「今から行くわ 場所どこ？笑」「寂しくて自撮りしたの！？ねぇねぇ！えっ？やってんなー可愛すぎるだろ」「誰ですかこんなかわいい子1人にしたのは」との声が集まりました。
(文:勝野 里砂)
「う、う、嘘だろ」上田さんは「う、う、嘘だろ 撮影で地方きてて 夕飯の案内されてきてみたら まさかの1人飯」と、1枚の写真を掲載しました。1人分の食事が用意されたテーブルを背景に、困惑したような表情の上田さんが写っています。
『聖ラブサバイバーズ』では新婚夫婦演じる2026年1月7日放送開始のドラマ『聖ラブサバイバーズ』（テレビ東京系）に出演する上田さん。主演の石井杏奈さんと夫婦を演じます。同作は、夫婦間の“愛”と“性”をテーマにしたラブコメディーとのことです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
