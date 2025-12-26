俳優の広瀬すずさんは12月25日、自身のInstagramを更新。クリスマスにルイ・ヴィトンのアイテムを身に着けた姿を公開しました。（サムネイル画像出典：広瀬すずさん公式Instagramより）

俳優の広瀬すずさんは12月25日、自身のInstagramを更新。クリスマスに外で撮影した美しい姿を公開し、ファンから称賛の声が集まっています。

ファンへの“クリスマスプレゼント”

広瀬さんは「めりくり　@louisvuitton」とつづり、4枚の写真を掲載しました。金ボタンが付いたカーディガンとルイ・ヴィトンのものと思われるベージュのバッグを合わせたコーディネートの広瀬さんが写っています。上品で、広瀬さんの美しさを引き立てる装いです。プライベートで撮影したのでしょうか。

この投稿にファンからは、「可愛い」「美しいビジュ爆発してる…」「最高なクリスマスプレゼントをありがとー」「幸せなクリスマス！」「ナチュラルなのに圧倒的に可愛い」「最近ラフな投稿もたくさんあって嬉しすぎます」との声が寄せられました。

ブランドアンバサダーとして大活躍

広瀬さんは同ブランドのアンバサダーを務めています。11月25日の投稿では、グレーのトップスにデニムパンツを合わせ、同ブランドのモノグラム柄が施された大判マフラーを巻いた姿を披露していました。また、12月4日の投稿では、ユニークなイラストが施されたパーカー姿も。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:勝野 里砂)