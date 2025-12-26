『サタプラ』メンバー、年末に箱根旅＆集合ショット アンタッチャブル、アンミカ、正門良規・清水麻椰アナ…SPゲストも登場
MBS・TBS系土曜朝の番組『サタプラ』（毎週土曜 前7：30）は、あす27日に2025年最後の放送となる。ロケスペシャルと題し、正月に向けて箱根＆小田原のパワースポットや食べ歩きグルメを紹介する。
【写真】楽しそう！『サタプラ』メンバー＆島佑気ジョセフ＆塩野瑛久の自撮りショット
出演は、アンタッチャブル、アンミカ、正門良規（Aぇ! group）、清水麻椰アナウンサーのレギュラーメンバーに加え、スペシャルゲストとして陸上400メートルの中島佑気ジョセフ（富士通陸上部）、俳優の塩野瑛久も参加する。
箱根神社では、正月にまつわるマナーなど「言われてみればどっちだっけ？」と頭を悩ませるクイズが出題される。また、“開運クイズで運試し!?グルメツアー”のコーナーでは、59分の海鮮食べ放題や縁起の良い鰻料理に一同がハイテンション。食べられるのは、クイズに正解した人のみだが、一体誰が開運グルメを口にするのか。
世界陸上で決勝に進んだ中島は2025年を振り返り、1月から火曜ドラマ『未来のムスコ』に出演する塩野が2026年の抱負を語る。
このほか、レギュラーメンバーとカズレーザー、小杉竜一が2チームに分かれて、箱根の食べ歩きグルメを「ひたすら試してランキング」風に実地調査する。
■塩野瑛久 コメント
「束の間の箱根旅をした気分でした！食べられなかったものもあるけど楽しくて贅沢な気分を味わわせてもらえました！」
■中島佑気ジョセフ コメント
「箱根という特別な場所で、2025年を振り返りながら、リラックスしてロケを楽しめました。普段は競技中心の生活なので、美食を堪能したり、神聖な空気に触れたりして切り替える時間の大切さを改めて感じましたし、来年に向けて気持ちも自然と前向きになりました。朝から元気をもらえる放送になっていると思います！」
