¡Ú£Í£Ì£Â¡Û¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¡Ö£³£°ÅÀ¡×¡¡¥·¥Ó¥¢¤Ê¼«¸ÊÉ¾²Á¤Ï¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬Ìµ»ë¤·¤¿¤»¤¤¡×¡áÊÆÊóÆ»
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼£±Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤¿¥¥à¡¦¥Ø¥½¥óÆâÌî¼ê¡Ê¶â×ÂÀ®¡á£²£¶¡Ë¤Î¼þÊÕ¤¬²¿¤«¤ÈÁû¤¬¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ª¥Õ¤ËÆþ¤Ã¤Æ°Ê¹ß¡¢Æâ³°Ìî¤ò¼é¤ì¤ë¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡¼À¤ä£·£±»î¹ç¤Ç£±£³ÅðÎÝ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿µ¡Æ°ÎÏ¤Ê¤É¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤ÏÀ¹¤ó¤Ë¥È¥ì¡¼¥É¸õÊä¤Ëµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢µåÃÄÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¦¥§¥¤¡×¤Ï£²£µÆü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£¶Æü¡Ë¡¢¡Ö¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬£±Ç¯´ÖÈà¤òÌµ»ë¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ë¾¯¤·¸·¤·¤¹¤®¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈàÆ±¾ðá¤·¤¿¡£
¡¡¤¤Ã¤«¤±¤Ï£±£±·îÃæ½Ü¤Ë¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤¬¸ì¤Ã¤¿¼«¸ÊÉ¾²Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£ËÜ¿Í¤Ï¡Ö£±£°£°ÅÀËþÅÀÃæ£³£°ÅÀ¡£»Ä¤ê£·£°ÅÀ¤òËä¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤¢¤é¤æ¤ëÌÌ¤Ç¸þ¾å¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£ÌîµåÁª¼ê¤È¤·¤Æ£±£°£°ÅÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸·¤·¤¯Î§¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö³Î¤«¤Ë£²£°£²£µÇ¯¤Î¥¥à¤Î³èÌö¤Ï¡Ø£Á¡ÙÉ¾²Á¤ËÃÍ¤·¤Ê¤¤¤¬¡¢£³£°ÅÀ¡©¡¡¤½¤ì¤Ï¡Ø£Æ¡Ý¡Ù¤Î°è¤Ç¡¢¤³¤Î´Ú¹ñ¿Í¥¹¥¿¡¼¤¬¤â¤¿¤é¤¹¹×¸¥¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔÅö¤ÊÉ¾²Á¤À¡×¤ÈÃÇÄê¡£¡ÖÈà¤ÏÍ··â¤ÈÃæ·ø¤Ç¤Þ¤º¤Þ¤º¤Î¼éÈ÷¤ò¸«¤»¡¢ÆóÎÝ¤Ç¤Ï¥¨¥ê¡¼¥Èµé¤À¤Ã¤¿¡£Èà¤Ï¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Î¤É¤³¤Ç¤â¼é¤ì¤ëÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Á¡¢£¸£µ¥Ñ¡¼¥»¥ó¥¿¥¤¥ë¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥È¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÆâÌî¤È³°Ìî¤ÎÎ¾Êý¤òÆñ¤Ê¤¯¤³¤Ê¤»¤ë¡×¤È»¿¼¤òÊÂ¤Ù¤¿¡£
¡¡¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤òÂÇÀÊ¤ËÁ÷¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Áê¼ê¤¬¤Û¤Ü±¦Åê¼ê¤Ë¸Â¤é¤ì¡Öº¸ÂÐº¸¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ËÂåÂÇ¤òÁ÷¤é¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿·Ð°Þ¤â¤¢¤ê¡¢ËÜ¿Í¤ÎÃæ¤ÇÃø¤·¤¤ÄãÉ¾²Á¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¸«Î©¤Æ¤À¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢Íè¥ª¥Õ¤Ë¥í¥Ï¥¹¤È¥¥±¡Ê£Å¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡Ë¤¬£Æ£Á¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¡Ö¥¥à¤¬Ìò³ä¤ò°ú¤·Ñ¤°¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡££²£°£²£µÇ¯¸åÈ¾¤ËÈà¤ò¸«¼Î¤Æ¤¿¥Á¡¼¥à¡Ê¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤ÏÂÇÀÊ¥¼¥í¡¢¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥Ö¥ì¡¼¥¯¤Þ¤Ç¤ï¤º¤«£²£²»î¹ç½Ð¾ì¡Ë¤¬¡¢Èà¤Ë¥³¥ß¥Ã¥È¤¹¤ë°Õ»×¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢Íèµ¨¤Î¥¥à¤ÏÉÔ¿¶¤«¤éÃ¦µÑ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬½½Ê¬¤¢¤ë¡×¤ÈÁ´ÎÏ¤Ç¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£