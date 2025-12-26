ºÇ¿·¸¦µæ¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿Ž¢Ä¹¼÷¤ÈÃ»Ì¿Ž£¤ò¤ï¤±¤ë·èÄêÅª°ã¤¤¡ÄÀìÌç²È¤¬"¥Ç¥Ó¥ë"¤È¸Æ¤ÖÏ·²½¤òµ¯¤³¤¹´í¸±°ø»Ò¤ÎÀµÂÎ
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢È¬ÌÚ²íÇ·¡ØºÇ¿·²Ê³Ø¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿ Ï·¤±¤Ê¤¤¿©¤ÙÊý¤Î¿·¾ï¼±¡Ù¡Ê»°³Þ½ñË¼¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£»ä¤¬¡È¥Ç¥Ó¥ë¡É¤È¸Æ¤Ö´í¸±°ø»Ò
¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É¤³¤½¤¬¡¢Ï·²½¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹°¤Î¸µ¶§¤Ç¤¹¡£
Ï·²½¤ÎºÇ¶¯¤ÎÅ¨¤Ï¡¢Ï·²½¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ëÊª¼Á¤Ç¤¢¤ëAGEs¡Ê½ªËöÅü²½»ºÊª¡Ë¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É¤Ï¤½¤ÎÇØ¸å¤Ç»å¤ò°ú¤¡¢AGEs¤ÎÂçÎÌÈ¯À¸¤ò»Å³Ý¤±¤ë¡È¹õËë¡É¤Ç¤¹¡£
¤ä¤Ã¤«¤¤¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¿©»ö¤ò¤¹¤ë¤¿¤Ó¤ËÈ¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Åü²½È¿±þ¤òµÞÂ®¤Ë¿Ê¹Ô¤µ¤»¡¢ÂÎÆâ¤ËAGEs¤ÎÃßÀÑ¤òÂ¥¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ºÙË¦¤Îµ¡Ç½¤ËÄ¾ÀÜ¥À¥á¡¼¥¸¤òµÚ¤Ü¤¹¤Î¤Ç¤¹¡Ê¢¨1¡Ë¡Ê¢¨2¡Ë¡£
¤½¤ì¤æ¤¨¡¢»ä¤Ï¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É¤ò¡ÖÄ¶°¶ÌÊª¼Á¡×¡Ö¥Ç¥Ó¥ë¡×¤È¸Æ¤Ó¡¢Ï·²½¸½¾Ý¤ÎÃæ¿´Åª¤Ê´í¸±°ø»Ò¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³èÀ»ÀÁÇ¤¬µ¯¤³¤¹»À²½¤ò¡Ö¥µ¥Ó¡×¡¢AGEs¤ò¡Ö¥³¥²¡×¤È¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡ÖÍÆÇ¥¬¥¹¡×¡½¡½¡£
¤½¤¦¤¿¤È¤¨¤Æ¤â¡¢²á¸À¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¾Úµò¤Ë¡¢¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É¤ÏÅü²½È¿±þ¤òÅü¤Î²¿ÇÜ¤âÂ®¤¯¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦À¼Á¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢Ï·²½¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ï¡¢
¡ÖÅü¼Á¤ÎÀÝ¼è ¢ª Åü²½È¿±þ ¢ª AGEs¤ÎÀ¸À® ¢ª Ï·²½¡×
¤È¤¤¤¦½çÈÖ¤Ç¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢
¡Ö¿©»ö ¢ª ¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É¤ÎÈ¯À¸ ¢ª Åü²½È¿±þ ¢ª AGEs¤ÎÀ¸À® ¢ª Ï·²½¡×
¤È¤¤¤¦¥µ¥¤¥¯¥ë¤ÇÏ·²½¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É¤ÎÈ¯À¸ÎÌ¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢Åü²½È¿±þ¤âÍÞÀ©¤Ç¤¡¢AGEs¤òÃßÀÑ¤µ¤»¤º¡¢ºÙË¦¤Îµ¡Ç½¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É¤È¤ÏÊª¼Á¤ÎÁí¾Î¤Ç¤¹¡£ÂÎÆâ¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊª¼Á¤«¤é¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É¤¬¤Ä¤¯¤é¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É¤Ë¤ÏÂ¿¿ô¤Î¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÁ´ËÆ¤ÏÌ¤²òÌÀ¤Ç¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É¤Ë¤è¤ëÅü²½È¿±þ¤Î¤¿¤É¤êÃå¤¯Àè¤¬AGEs¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ê¢¨3¡Ë¡Ê¢¨4¡Ë
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢AGEs¤âÁí¾Î¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤Þ¤Ç¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÉ´¼ïÎà°Ê¾å¤ÎAGEs¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì¤È¯¸«¤Î¤â¤Î¤â¿ôÂ¿¤¯Â¸ºß¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¢¨5¡Ë¡£
Ì¤²òÌÀ¤ÊÉôÊ¬¤¬Âç¤¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É¤Ë¤è¤ë·ò¹¯¥ê¥¹¥¯¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ç¤¹¡£ºÙË¦¤ò½ý¤Ä¤±¡¢Åü²½¤òµÞÂ®¤Ë¿Ê¹Ô¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Ï·²½¤äÉÂµ¤¤òËÉ¤°¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É¤ÎÈ¯À¸ÎÌ¤òÍÞ¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¿©»ö¤ò¤¹¤ë¤¿¤Ó¤ËÈ¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÈ¯À¸ÎÌ¤Ï¡Ö¿©¤ÙÊý¡×¤Ç°ã¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂÇ¯Îð¤è¤ê¤â¼ã¤¯¸«¤¨¤ë¿Í¡¢Ï·¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¿Í¡£
Ä¹¼÷¤Î¿Í¡¢Ã»Ì¿¤Î¿Í¡£
ÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¿Í¡¢¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¿Í¡½¡½¡£
¤³¤ì¤é¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ï¡¢ËèÆü¤Î¡Ö¿©¤ÙÊý¡×¤¬¿¼¤¯´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤ò¿¿¤ÃÀè¤ËÈï¤ë¤Î¤Ï¡¢¤É¤³¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤ì¤Ï¡Ö·ì´É¡×¤Ç¤¹¡£
¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É¤Ï¤¢¤¿¤«¤âÍÆÇ¥¬¥¹¤Î¤è¤¦¤Ë·ì±Õ¤òÄÌ¤¸¤ÆÁ´¿È¤Ë¹¤¬¤ê¡¢·ì´É¤ÎÆâÂ¦¤òÊ¤¤¦¡ÖÆâÈéºÙË¦¡×¤ò¤¸¤ï¤¸¤ï¤È½ý¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ºÙË¦¤¬»à¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡Ê¢¨6¡Ë¡£
º£¡¢ºÙË¦¤¬»à¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡ÖºÙË¦»à¡×¤Ë¤Ï2¤Ä¤Î¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¢¨7¡Ë¡£
°ì¤Ä¤Ï¡Ö¥¢¥Ý¥È¡¼¥·¥¹¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤µ¤ì¤¿ºÙË¦»à¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï°äÅÁ»Ò¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤¿»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉÔÍ×¤ÊºÙË¦¤¬¼«¤éÂà¾ì¤¹¤ë¤â¤Î¡£±ê¾É¤òµ¯¤³¤µ¤º¡¢¿·ÄÄÂå¼Õ¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ·ò¹¯°Ý»ý¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥×¥í¥»¥¹¤Ç¤¹¡£¿·ÄÄÂå¼Õ¤È¤Ï¡¢¸Å¤¤ºÙË¦¤¬²õ¤µ¤ì¡¢¿·¤·¤¤ºÙË¦¤ËÆþ¤ìÂØ¤ï¤ëÂÎ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¡¢¡Ö¥Í¥¯¥í¡¼¥·¥¹¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¶öÈ¯Åª¤ÊºÙË¦»à¡Ê²õ»à¡Ë¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¶¯¤¤ÆÇÀ¤ä³°½ý¤Ê¤É¤ÇºÙË¦¤¬ÇË²õ¤µ¤ì¡¢Ãæ¿È¤¬Ï³¤ì½Ð¤·¤Æ±ê¾É¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤ÏÄË¤ß¤Ê¤É¤Î°Û¾ï¤òÈ¼¤¤¤Ê¤¬¤é¿Ê¹Ô¤·¡¢Ï·²½¤äÉÂµ¤¤ÎÄ¾ÀÜÅª¤Ê¸¶°ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É¤Ï¡¢¥¢¥Ý¥È¡¼¥·¥¹¤òÍ¶È¯¤¹¤ë¡ÖÆÇ¡×¤È¤·¤ÆºîÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£¥¢¥Ý¥È¡¼¥·¥¹¤ÏÀ°Á³¤È¤·¤¿ºÙË¦»à¤Ê¤Î¤Ç¡¢±ê¾É¤òÈ¼¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«ÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤ÎÏ·²½¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£Ï·²½¤Ï·ì´É¤«¤é»Ï¤Þ¤ë
¤È¤¯¤Ë·ì´É¤ÎÆâÈéºÙË¦¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ì´É¤¬¤â¤í¤¯¤Ê¤ê¡¢Æ°Ì®¹Å²½¤ä¹â·ì°µ¡¢Ç¾·ì´É¼À´µ¤Ê¤ÉÌ¿¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤È¤¯¤Ë¡¢¥À¥á¡¼¥¸¤òÉé¤¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬ÌÓºÙ·ì´É¤Ç¤¹¡£
ÌÓºÙ·ì´É¤Ï¡¢ÂÎÃæ¤ËÌÖ¤ÎÌÜ¤Î¤è¤¦¤ËÄ¥¤ê½ä¤é¤µ¤ì¤¿¶Ë¤á¤ÆºÙ¤¤·ì´É¤Ç¡¢ÌÓÈ±¤ÎÌó10Ê¬¤Î1¤ÎºÙ¤µ¤Ç¤¹¡£Á´¿È¤ÎºÙË¦¤Ë»ÀÁÇ¤ä±ÉÍÜ¤òÆÏ¤±¡¢Ï·ÇÑÊª¤äÆó»À²½ÃºÁÇ¤ò²ó¼ý¤¹¤ë½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤½¤Î¤Ä¤¯¤ê¤ÏÈó¾ï¤ËÁ¡ºÙ¡£¤½¤ì¤æ¤¨¤Ë¡¢¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É¤Î°±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÌÓºÙ·ì´É¤ÎÆâÈéºÙË¦¤¬¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎô²½¤¹¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤Î¼þÊÕ¤ÎºÙË¦¤Ë¡¢»ÀÁÇ¤ä±ÉÍÜ¤ò½½Ê¬¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢Æó»À²½ÃºÁÇ¤âÏ·ÇÑÊª¤â¤¦¤Þ¤¯²ó¼ý¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ÎºÙË¦¤¬ÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤ëÁÈ¿¥¤Ëµ¡Ç½Äã²¼¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬Ï·²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤â¡¢¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ì´É¤ÎÅü²½¤â¿Ê¹Ô¤·¡¢ÊüÃÖ¤¹¤ì¤ÐAGEs¤¬ÃßÀÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â¡¢·ì´É¤ä¤½¤Î¼þÊÕ¤ÎºÙË¦¤Ï¥À¥á¡¼¥¸¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤µ¤Ë¥À¥Ö¥ë¥Ñ¥ó¥Á¡£¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É¤ÏºÇ°¤ÎÏ·²½Êª¼Á¡£Ï·²½¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë°¤Î¸µ¶§¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ç¥Ó¥ë¤À¤È»ä¤¬¶¯Ä´¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
·ì´É¤òÀìÌç¤È¤¹¤ë°å»Õ¤¿¤Á¤Ï¤è¤¯¡ÖÏ·²½¤Ï·ì´É¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡Ê¢¨8¡Ë¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É¤òµ¯ÅÀ¤Ë¹Í¤¨¤ë¤È¤è¤¯¤ï¤«¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É¤Î·ìÃæÇ»ÅÙ¤¬¹â¤¤¿Í¤Û¤É¡¢ÅüÇ¢ÉÂÌÖËì¾É¤ä¿Õ¾É¤Î¿Ê¹Ô¤¬¿ôÇÜ¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¢¨9¡Ë¡£
¤³¤ì¤Ï¸¦µæ¤Ë¤è¤ê³Î¤«¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤Î¤¢¤ë»ö¼Â¤Ç¤¹¡£
¢£Åü²½¤ò¡Ö°ú¤µ¯¤³¤¹Åü¡¦°ú¤µ¯¤³¤µ¤Ê¤¤Åü¡×¤Î°ã¤¤
¸½ºß¡¢Åü²½¤Î¸¶°ø¤È¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ö¥É¥¦Åü¡Ê¥°¥ë¥³¡¼¥¹¡Ë¤ä²ÌÅü¡Ê¥Õ¥ë¥¯¥È¡¼¥¹¡Ë¤Ê¤É¤ÎÃ±Åü¤Ç¤¹¡£Ã±Åü¤È¤Ï¡¢¤½¤ì°Ê¾åÊ¬²ò¤µ¤ì¤Ê¤¤ºÇ¾®Ã±°Ì¤ÎÅü¤Ç¤¢¤ê¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÂÎÆâ¤Ç¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¸»¤È¤·¤ÆºÇ¤âÍøÍÑ¤µ¤ì¤ëÀ®Ê¬¤Ç¤¹¡£
Ã±Åü¤Ï¡Ö´Ô¸µÅü¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£´Ô¸µÅü¤È¤Ï¡¢¿å¤ËÍÏ¤±¤¿¤È¤¤Ë¡ÖÂ¾¤ÎÊª¼Á¤È¤¯¤Ã¤Ä¤¤ä¤¹¤¤·Á¡×¤Ç¤¢¤ëÅü¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¯¤Ã¤Ä¤¤ä¤¹¤µ¡×¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢Åü¤Î¹½Â¤¤Î°ìÉô¤Ë¡Ö¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É´ð¡×¤ä¡Ö¥±¥È¥ó´ð¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÈ¿±þ¤·¤ä¤¹¤¤ÉôÊ¬¤¬¸½¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¹½Â¤¤ò»ý¤Ã¤¿Åü¤Ï¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤Ê¤É¤ÎÀ¸ÂÎÀ®Ê¬¤ÈÍÆ°×¤ËÅü²½¤òµ¯¤³¤·¡¢¤½¤ì¤é¤òÊÑ¼Á¡¦Îô²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡Ê¢¨10¡Ë¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢´Ô¸µÅü¤Ï¡¢¡ÖÂ¾¤ÎÊª¼Á¤ÈÅü²½¤òµ¯¤³¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁê¼ê¤ÎÀ¼Á¤òÊÑ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤ä¤¹¤¤Åü¡×¤ÈÍý²ò¤¹¤ë¤È¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Ç¤Ï¡¢¡Ö´Ô¸µÅü¤Ç¤Ê¤¤Åü¡×¤Ê¤é¤Ð¡¢¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É¤ÏÈ¯À¸¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¥°¥é¥Ë¥å¡¼Åü¤Ï¡¢Ã±Åü¤¬2¤Ä·ë¹ç¤·¤¿ÆóÅüÎà¤Ç¡¢¥·¥çÅü¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£
¥·¥çÅü¤Ï¡¢ÂÎ¤Î³°¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤ÏÆóÅüÎà¤Ê¤Î¤Ç¡¢²ÃÇ®¤·¤Æ¤â100¡î°Ê²¼¤Ê¤é¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É¤ÏÈ¯À¸¤·¤Þ¤»¤ó¡£¼ÂºÝ¡¢¥·¥çÅü¤Î¤ß¤òÇ®¤·¤Æ¤â¡¢Ãã¿§¤ËÊÑ¿§¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤ò»ä¤¿¤Á¤Ï³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤³¤ì¤ÏÅü²½¤ò°ú¤µ¯¤³¤µ¤Ê¤¤Åü¤À¤È¤â¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ê¤é¡¢¥°¥é¥Ë¥å¡¼Åü¤òÄ´Íý¤Ë»È¤¨¤Ð¡¢¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É¤ÎÈ¯À¸¤òËÉ¤²¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Åú¤¨¤ÏNO¡£
¥°¥é¥Ë¥å¡¼Åü¤ÏÂÎÆâ¤ËÆþ¤ë¤È¥Ö¥É¥¦Åü¤È²ÌÅü¤ËÊ¬²ò¤µ¤ì¤ÆÂÎÆâ¤ËµÛ¼ý¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥Ö¥É¥¦Åü¤È²ÌÅü¤Ï¤È¤â¤Ë´Ô¸µÅü¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥°¥é¥Ë¥å¡¼Åü¤ÏÂÎÆâ¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É¤òÈ¯À¸¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ªÊÆ¤äÌÍÎà¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¤Ç¤ó¤×¤ó¡ÊÂ¿ÅüÎà¡Ë¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£¤Ç¤ó¤×¤ó¤Ï¡¢ÂÎÆâ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¥Ö¥É¥¦Åü¤ËÊ¬²ò¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É¤ÎÈ¯À¸¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ê¢¨11¡Ë¡£
°ìÈÌ¤Ë¡Ö·ò¹¯¤Ë¤è¤¤¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ª¥ê¥´Åü¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥ª¥ê¥´Åü¤Ë¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ä²¤Ç¾Ã²½¤Ç¤¤Ê¤¤Æñ¾Ã²½À¤Î¥ª¥ê¥´Åü¤òÁª¤Ù¤Ð¡¢ÂÎÆâ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É¤ÎÈ¯À¸¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ê¢¨12¡Ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¥ª¥ê¥´Åü¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥ë¥È¥ª¥ê¥´Åü¤Ê¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ö¥É¥¦Åü¤ËÊ¬²ò¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É¤òÈ¯À¸¤µ¤»¤ë¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö°¿ì¤¤¡×¤¬µ¯¤³¤ë¥á¥«¥Ë¥º¥à
¡ÖÅü¼Á¤ò¤È¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Åü²½¤âµ¯¤³¤é¤Ê¤¤¡×
¤½¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬ÂçÀª¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ç¤¹¡£
Åü²½¤ÎÀ¤³¦¤Ï¤½¤¦Ã±½ã¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Åü²½¤Î°ú¤¶â¤È¤Ê¤ë¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É¤Ï¡¢Åü°Ê³°¤ÎÍ×°ø¤Ç¤âÂÎÆâ¤ËÈ¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤Îã¤¬¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ÎÀÝ¼è¤Ç¤¹¡£
¤ª¼ò¤ò°û¤à¤È¡¢ÂÎÆâ¤Ç¤Ï¤Þ¤º¡Ö¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÊ¬²ò¹ÚÁÇ¡ÊADH¡Ë¡×¤ÎÆ¯¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤¬Ê¬²ò¤µ¤ì¡¢¥¢¥»¥È¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É¤È¤¤¤¦Êª¼Á¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡Ê¢¨13¡Ë¡£¤³¤Î¥¢¥»¥È¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É¤â¡¢¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É¤Î°ì¼ï¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¢¥»¥È¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É¤Ï¡¢¶¯¤¤ÆÇÀ¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£¤ª¼ò¤ò°û¤ß²á¤®¤¿¤È¤¤ËÆ¬ÄË¤äÅÇ¤µ¤¡¢·ñÂÕ´¶¤Ê¤É¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö°¿ì¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾õÂÖ¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¢¥»¥È¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É¤¬Â¿¤¯È¯À¸¤·¡¢ÂÎ¤Î³Æ´ï´±¤Ë¥À¥á¡¼¥¸¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¸¶°ø¤Ç¤¹¡£
¥¢¥»¥È¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥»¥È¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥ÉÃ¦¿åÁÇ¹ÚÁÇ¡ÊALDH¡Ë¡×¤ÎÆ¯¤¤Ç¿Ý»À¤ËÊ¬²ò¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤ËÌµ³²¤ÊÆó»À²½ÃºÁÇ¤È¿å¤Ø¤ÈÊÑ¤¨¤é¤ì¡¢ÂÎ³°¤ØÇÓ½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î²áÄø¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¿Í¡¢¤Ä¤Þ¤êALDH¤ÎÆ¯¤¤¬¼å¤¤ÂÎ¼Á¤Î¿Í¤Ï¡¢¥¢¥»¥È¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É¤¬ÂÎÆâ¤ËÄ¹¤¯¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£·ë²Ì¡¢ÂÎÄ´¤Î°¤µ¤¬Â³¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÆóÆü¿ì¤¤¡×¤Î¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤Ç½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¥¢¥»¥È¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É¤â¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É¤Î°ì¼ï¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÂÎÆâ¤ÇÅü²½¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ëÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö½µ4Æü°Ê¾å¤ª¼ò¤ò°û¤à¿Í¡×¤Ï¡¢Ï·²½¤·¤ä¤¹¤¤
¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É¤Ï¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤È·ë¤Ó¤Ä¤¡¢AGEs¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡Ê¢¨14¡Ë¡£AGEs¤ÏºÙË¦¤òÎô²½¤µ¤»¡¢·ì´É¤äÆâÂ¡¤ÎÏ·²½¡¢À¸³è½¬´·ÉÂ¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£
¤ª¼ò¤òÂçÎÌ¤Ë°û¤à¿Í¤ä¡¢ËèÆü°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤Û¤É¸«¤¿ÌÜ¤¬Ï·¤±¤ä¤¹¤¯¡¢ÉÂµ¤¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ï¡¢¥¢¥»¥È¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É¤Ë¸¶°ø¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë»ä¤¿¤Á¤ÎÄ´ºº¤Ç¡¢½µ4Æü°Ê¾å¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤ÎAGEsÃßÀÑÎÌ¤Ï¡¢¤ª¼ò¤ò°û¤Þ¤Ê¤¤¿Í¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÂÎ¤ÎAGEsÃßÀÑÎÌ¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¢¨15¡Ë¡Ê¢¨16¡Ë¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢Åü¼ÁÀ©¸Â¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÊÌ¤Î·ÐÏ©¤«¤é¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É¤¬È¯À¸¤¹¤ì¤Ð¡¢Åü²½¤Ï¿Ê¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Åü¤À¤±¤¬¡Ö°¼Ô¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢¤³¤Î»öÎã¤ÏÌÀ³Î¤ËÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤ª¼ò¤Ë¶¯¤¤¡¦¼å¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÂÎ¼Á¤Îº¹¤â¡¢¥¢¥»¥È¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É¤Î½èÍýÇ½ÎÏ¤Î°ã¤¤¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ADH¤ÎÆ¯¤¤¬¼å¤¤¿Í¤Ï¡¢°û¤ó¤Ç¤¹¤°´é¤¬ÀÖ¤¯¤Ê¤ê¡¢µ¤Ê¬¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ï°û¤á¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ALDH¤¬¼å¤¤¿Í¤Ï¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¤Ï¤ª¼ò¤ò°û¤á¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿ì¤¤¤¬Ä¹°ú¤¡¢ÆóÆü¿ì¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢ADH¤ÈALDH¤Î2¤Ä¤Î¹ÚÁÇ¤ÎÆ¯¤¤¬¶¯¤¤¿Í¤Ï¡¢¤ª¼ò¤¬¶¯¤¤¿Í¤Ç¤¹¡£
È¿ÂÐ¤Ë2¤Ä¤È¤â¼å¤¤¿Í¤Ï¡¢¤ª¼ò¤ò°û¤à¤ÈÅÝ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤Ç¤¹¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö²¼¸Í¡×¤È¤¤¤¦ÂÎ¼Á¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É¤ÏÅü¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ä¤½¤ÎÂ¾¤ÎÂå¼Õ²áÄø¤«¤é¤âÀ¸¤¸¤Þ¤¹¡£Åü²½¤òÀµ¤·¤¯Íý²ò¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÅü¤ò¹µ¤¨¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É¤ÎÈ¯À¸¥á¥«¥Ë¥º¥à¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö»é¼Á¤ä¥ß¥Í¥é¥ë¤Î¤È¤ê²á¤®¡×¤âÏ·²½¥ê¥¹¥¯
»é¼Á¤Ï¡¢»À²½¤¹¤ë¤È¡Ö²á»À²½»é¼Á¡×¤ËÊÑ²½¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î²á»À²½»é¼Á¤«¤é¤â¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡Ê¢¨17¡Ë¡£
»é¼Á¤¬»À²½¤¹¤ë¼ç¤ÊÍ×°ø¤Ï¡¢Ç®¡¦¸÷¡¦¶âÂ°¥¤¥ª¥ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÍ×°ø¤¬»é¼Á¤ËºîÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²á»À²½»é¼Á¤¬À¸À®¤µ¤ì¡¢¤½¤³¤«¤éÍ³²¤Ê¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É¤¬À¸¤¸¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢»ç³°Àþ¤Ë¤ÏÊª¼Á¤òÇË²õ¤¹¤ëºîÍÑ¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î²áÄø¤ÇÈ¿±þÀ¤Î¹â¤¤²½¹çÊª¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É¤Ç¤¹¡£
¥·¥ß¤ä¤¯¤¹¤ß¤Ê¤É¡¢È©¤ËÀ¸¤¸¤ëÃã³ì¿§¤ÎÊÑ²½¤Ï¡Ö»ç³°Àþ¤¬¸¶°ø¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¡Ê¢¨18¡Ë¡£
¤·¤«¤·¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É¤ÎºîÍÑ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤¸¤¿AGEs¤ÎÃßÀÑ¤·¤¿¸½¤ì¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤¬¤ó¡¦Ï·²½¡¦¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¡¦¿©ÃæÆÇ¤Ê¤É¤Î·ò¹¯¾ã³²¤Ë¤â¡¢²á»À²½»é¼Á¤È¤½¤³¤«¤éÈ¯À¸¤¹¤ë¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É¤¬´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡ÖÆüËÜ¿Í¤ÏÅ´¤ä°¡±ô¤Ê¤É¤Î¥ß¥Í¥é¥ë¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤Ê¤É¤ÇÊä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤ì¤é¤ÏÂÎ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉÔ²Ä·ç¤Ê±ÉÍÜÁÇ¤Ç¤¹¤¬¡¢²á¾ê¤ËÀÝ¼è¤¹¤ë¤È¡¢ÂÎÆâ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶âÂ°¥¤¥ª¥ó¤Ë¤è¤ë»À²½È¿±þ¤¬¿Ê¹Ô¤·¡¢¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É¤¬ÂçÎÌ¤ËÈ¯À¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢µ¤Ê¬°²½¤ä·ñÂÕ´¶¤Ê¤É¤ÎÉÔÄ´¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¢¨19¡Ë¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÂÎÆâ¤Ç¤Ï¤Ä¤Í¤Ë³èÀ»ÀÁÇ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î³èÀ»ÀÁÇ¤¬»é¼Á¤ÈÈ¿±þ¤¹¤ë¤È²á»À²½»é¼Á¤¬À¸¤¸¡¢¤½¤³¤«¤é¤â¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É¤¬¤Ä¤¯¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤È¤¯¤Ë»é¼Á¤ò²á¾ê¤ËÀÝ¼è¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¿©À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢²á»À²½»é¼Á¤ÎÈ¯À¸ÎÌ¤¬Áý¤¨¡¢¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É¤ÎÂÎÆâÎÌ¤âÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢Åü¼Á¤Ë¸Â¤é¤º¡¢»é¼Á¤ä¥ß¥Í¥é¥ë¤Ê¤É¤ÎÂÎ¤ËÉ¬Í×¤Ê±ÉÍÜÁÇ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢²á¾ê¤ËÀÝ¼è¤¹¤ì¤Ð¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É¤ÎÈ¯À¸ÎÌ¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢Ï·²½¤ä¼À´µ¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¹â¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
È¬ÌÚ ²íÇ·¡Ê¤ä¤®¡¦¤Þ¤µ¤æ¤¡Ë
Æ±»Ö¼ÒÂç³ØÀ¸Ì¿°å²Ê³ØÉôÅü²½¥¹¥È¥ì¥¹¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼µÒ°÷¶µ¼ø¡¢ÇÀ³ØÇî»Î
µþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£µþÅÔ¹©·ÝÁ¡°ÝÂç³ØÁ¡°Ý³ØÉôÂ´¶È¡¢Æ±Âç³Ø±¡½¤»Î²ÝÄø½¤Î»¡£1989Ç¯¡¢µþÅÔÉÜÎ©Âç³ØÂç³Ø±¡ÇÀ³Ø¸¦µæ²ÊÇî»Î²ÝÄø½¤Î»¡£ÆüËÜ¹³²ÃÎð°å³Ø²ñÉ¾µÄ°÷¡¢Åü²½¥¹¥È¥ì¥¹¸¦µæ²ñÍý»ö¡£Åü²½¥¢¥ß¥Î»ÀÊ¬²ò¹ÚÁÇ¤òÍÑ¤¤¤¿¥°¥ê¥³¥Ø¥â¥°¥í¥Ó¥óÂ¬Äê·Ï¤ä¡¢¹³Åü²½ºîÍÑ¤ò¤â¤Ä¥Ï¡¼¥ÖÁÇºà¤Î³«È¯¤Ê¤É¤Ë½¾»ö¡£Åü²½¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë´ðÁÃ¸¦µæ¤«¤é±þÍÑ¸¦µæ¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¡£2011Ç¯¤è¤ê¸½¿¦¡£Ï·²½¤äÀ¸³è½¬´·ÉÂ¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¡ÈÅü²½¥¹¥È¥ì¥¹¡É¤Î²òÌÀ¤ÈÂÐºö¤ËÎÏ¤òÃí¤®¡¢¹³Åü²½ÁÇºà¤äÂ¬ÄêË¡¤Î³«È¯¤Ê¤É¡¢Åü²½¸¦µæ¤ÎºÇÁ°Àþ¤ò»Ù¤¨¤ë¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÂè°ì¿Í¼Ô¡£¡ÖÅü²½¤ÏÏ·²½¡×¡ÖÅü²½¥¹¥È¥ì¥¹¡×¡Ö¹³Åü²½¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¡£
¡ÊÆ±»Ö¼ÒÂç³ØÀ¸Ì¿°å²Ê³ØÉôÅü²½¥¹¥È¥ì¥¹¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼µÒ°÷¶µ¼ø¡¢ÇÀ³ØÇî»Î È¬ÌÚ ²íÇ·¡Ë