º£ÅÄ¹Ì»Ê¡¡£Í¡½£±¤ÇÏÃÂêà±éÀâ·Ý¿Íá¤ò¥¢¥í¡¼¥ó²ñÆþ²ñ¤ËÁ°¸þ¤¡Ö¤¤¤¤¾ðÊó¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¡¦º£ÅÄ¹Ì»Ê¤¬£²£¶Æü¡¢£Ô£Â£Ó¥é¥¸¥ª¡Öº£ÅÄ¹Ì»Ê¤Î¤ª¼ªÇÒ¼Ú¡ª¶âÍËÆü¡×¤Ç¡¢Ì¡ºÍÆüËÜ°ì·èÄêÀï¡Ö£Í¡½£±¥°¥é¥ó¥×¥ê£²£°£²£µ¡×·è¾¡Àï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£±Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿£Í¡Ý£±·è¾¡¤Î»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤¿º£ÅÄ¤Ï¡Ö¡Ê³«ºÅ¤¬¡ËÆüÍËÆü¤Ç¤â¤¦£±½µ´Ö¤°¤é¤¤¤¿¤Á¤Þ¤¹¤±¤É¡¢£Í¡½£±¡¢¤ª¤â¤í¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¤¨¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿
¡¡±éÀâ¥Í¥¿¤Ç£³°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¥É¥ó¥Ç¥³¥ë¥Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æº£ÅÄ¤Ï¡Ö¤¢¤ì¡¢½é¤á¤Æ¸«¤¿¤«¤é¤µ¡×¤È¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¡£¥É¥ó¥Ç¥³¥ë¥Æ¤ÎÅÏÊÕ¶ä¼¡¤Ï£´£°ºÐ¤ÇÆÈ¿È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤ÎÎÉ¸¶°ÂÈþ¥¢¥Ê¤¬¡Ö¥¢¥í¡¼¥ó²ñ¤Ë¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¡¢º£ÅÄ¤éÆÈ¿È·Ý¿Í¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥¢¥í¡¼¥ó²ñ¤Ø¤ÎÆþ²ñ¤ò´«¤á¤¿¡£
¡¡º£ÅÄ¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢¥Û¥ó¥È¤Ç¤¹¤è¡ª¡¡¤Ç¤â¥¢¥í¡¼¥ó²ñ¡¢Í¥²í¤ÊÆÈ¿Èµ®Â²¤Ê¤ó¤Ç¡¢¥¢¥¤¥Ä¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¡×¤È¡¢ÂçÀ¼¤Ç¤¬¤Ê¤êÎ©¤Æ¤ë±éÀâ¥Í¥¿¤ÎÅÏÊÕ¤ò·Ù²ü¡£¤À¤¬¡¢¤¹¤°µ¤¤ò¼è¤êÄ¾¤·¡Ö¤Ç¤â¤¤¤¤°ÕÌ£¤ÇÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡£¤Ê¤ó¤«¤¹¤´¤¤¤¤¤¤¾ðÊó¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡£¥¢¥í¡¼¥ó²ñ¤Ë¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥É¥ó¥Ç¥³¥ë¥Æ¤ÎÌ¡ºÍ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤ª¤â¤í¤«¤Ã¤¿¡ª¡¡¼¡¤ÎÁÈ¤Î¾Ò²ð¤Î»þ¤â»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤µ¡¢Æ²¡¹¤È¤·¤¿±éÀâ¤Ã¤×¤ê¤Ë¡£¤â¤¦Âç¹¥¤¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¦¤¿¤â¤ó¤Í¡×¤ÈÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£