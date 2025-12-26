「君の声が見える ５ 東方神起 出演回 (#9)」

日本デビュー20周年というアニバーサリーイヤーを駆け抜けてきた東方神起。その勢いは、20年の集大成を超えてもなお衰えることなく、さらなる高みへと向かっている。

2026年2月20日(金)には、彼らの歩みと現在地を映し出すドキュメンタリー映画「20th Anniversary Film『IDENTITY』」の公開が控え、4月25日(土)・26日(日)には、自身3度目となる日産スタジアム公演(「20th Anniversary LIVE IN NISSAN STADIUM 〜RED OCEAN〜」)が開催される。まさに前人未踏の領域を突き進む、王者としての風格を証明し続けている。

ユンホ＆チャンミンの魅力を深掘り！＜東方神起 デビュー22周年記念SP 〜We are T! Bigeast!〜＞ (C) CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

一方、本国・韓国では、12月26日(金)にデビュー22周年を迎えた。この輝かしい記念日に合わせ、2ヶ月連続の大特集「東方神起 デビュー22周年記念SP 〜We are T! Bigeast!〜」がMnetにて放送中。貴重なバラエティ出演回や迫力のライブステージなど、過去の出演番組を通じて東方神起の底知れぬ魅力に触れることができる。

「2023 MAMA AWARDS 字幕版」 (C) CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

まず、世界にその名を轟かせてきた彼らの圧巻のパフォーマンスが味わえるのが、2023年11月に東京ドームで初開催された「2023 MAMA AWARDS」だ。韓国デビュー20周年の節目に立った彼らは、SM ENTERTAINMENTの後輩、RIIZEとのコラボレーションを含め、時を経ても色褪せることのない、より洗練された情熱的なステージを展開。次世代のアーティストにその背中を見せる、文字通り"レジェンド"としての実力を見せつけた。

しかし、東方神起の真髄は完璧なステージパフォーマンスだけではない。キャリアの節目に出演してきたバラエティで見せる、ユンホとチャンミンの誠実で親しみやすい素顔も、長く愛され続ける理由の一つだ。

「驚きの土曜日 東方神起 出演回 (#294)」 (C) CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

「君の声が見える ５ 東方神起 出演回 (#9)」 (C) CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

韓国デビュー20周年直前に出演した「驚きの土曜日 #294」(2023年12月放送)や、除隊後の本格カムバックを印象付けた「君の声が見える ５ #9」(2018年3月放送)など、彼らはバラエティの場でも常に全力。特に、SM ENTERTAINMENTの後輩たちとの共演シーンからは、2人の深い愛情とカリスマ性が浮かび上がる。

「SHINeeのスタートアップ」 (C) CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

「SHINeeのスタートアップ」(2021年2月放送)にゲスト出演したユンホは、持ち前の熱いマインドでSHINeeの完全体カムバックを鼓舞。ステージ上のクールな姿とは別人のような、振り切った姿で周囲を驚きと笑いに包み、後輩たちとの確かな信頼関係や温かい人柄を感じさせた。

「人生酒場 チャンミン(東方神起) 出演回 (#62)」 (C) CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

一方、チャンミンがEXOのシウミン、NCTのマークと共にゲスト出演した「人生酒場 #62」(2018年3月放送)では、MCのSUPER JUNIOR・ヒチョルを交えたリラックス感満載のトークを展開。後輩を優しい眼差しで見守り、時に導く"頼れる兄"としての顔を覗かせている。

「驚きの土曜日 東方神起 出演回 (#294)」 (C) CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

ストイックに頂点を極め続けるユンホと、冷静かつ鋭い視点でグループを支え、後輩からも慕われるチャンミン。圧倒的なビジュアルやパフォーマンス力のみならず、彼らの内側から滲み出る人間性の高さもまた、多くのファンや表現者たちに知られるところだ。22年という歳月を経ても枯れることのない情熱と進化し続けるパフォーマンス――その根底に流れる人間味溢れる魅力に、改めて触れてみてはいかがだろうか。

文＝川倉由起子

放送情報

＜東方神起 デビュー22周年記念SP 〜We are T! Bigeast!〜＞

2023 MAMA AWARDS レッドカーペット 字幕版

放送日時：2026年1月3日(土)・4日(日)20:00〜

2023 MAMA AWARDS 字幕版

放送日時：2026年1月3日(土)・4日(日)22:00〜

君の声が見える ５ 東方神起 出演回 (#9)

放送日時：2026年1月5日(月)10:30〜

驚きの土曜日 東方神起 出演回 (#294)

放送日時：2026年1月6日(火)16:00〜

人生酒場 チャンミン(東方神起) 出演回 (#62)

放送日時：2026年1月7日(水)0:45〜

SHINeeのスタートアップ

放送日時：2026年1月8日(木)10:00〜

チャンネル：Mnet(スカパー！)

※放送スケジュールは変更になる場合があります

