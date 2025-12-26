トリュフの芳香に包まれる「オリジナル トリュフクリームの生フェットチーネ レンジアップ」

まず、ご紹介するのが「オリジナル トリュフクリームの生フェットチーネ レンジアップ」448円。

パスタって、お湯をたっぷり沸かしてゆでて、別にソースも用意してと、作るのに意外と手間がかかりますよね。食べた後も鍋やフライパンを洗ったりと面倒。

そんな段取りをすべてすっ飛ばして、袋ごとレンチンするだけで食べられるパスタがあるなんてびっくりです！

しかも高級食材のトリュフ風味で１食448円。

正直なところ、期待しすぎないで試してみました。

袋の隅に「袋のままレンジで 500W 2分30秒」と記載されています。

近頃はレンチンでおいしく食べられる食品が結構ありますが、「パスタだけは別なのでは！？」と思っていました。

とはいえ、何かと忙しい毎日で、ラーメンでもなく、ごはんでもなく、パスタがわずか2分30秒で食べられるなんて、タイパ抜群ですね。

袋の裏面に調理の仕方が詳しく書いてあるので、チェックしましょう。

袋の上部には、蒸気口があります。



調理時間は500Wの電子レンジで2分30秒、600Wなら2分10秒。

沸騰したお湯で5分間湯煎するのもよいようです。これならキャンプ飯や非常食としても使えそうですね。

それではさっそく電子レンジで加熱します。

袋は開けずにレンジ対応の皿に、立てて置くのがポイント。

加熱すると、袋が膨らみます。

この時点で、すでにトリュフの芳醇な香りが漂ってきます。膨らんだ袋は、蒸気口から蒸気が抜けるので、すぐにしぼみます。

袋がしぼんでから電子レンジから取り出します。

切り口の印のところをつまんで引っ張ると、簡単に開けることができました♪

袋の口を開いて中をのぞきこむと、トリュフの香りが一段と漂います。

たっぷりのソースの中に、平打ち麺のフェットチーネが見えます。

トングで麺を取り出してみました。少し縮れたフェットチーネは、ソースとのからまりがいいようです。

お皿を洗うのも面倒！という気分の日なら、袋に入ったままで食べるのもアリかも。

お皿に盛り付けるとこんな感じ。

クリーミーで濃厚なソースに、フェットチーネがからまり、想像していたより本格的な味わいなのにびっくり！

これは立派な一品ですね！

パッケージに『生フェットチーネ』と記載されているだけあって、もちもちとした食感でソースとの一体感があります。

マッシュルームも入っていますよ。

気になるカロリーは、1袋521kcalです。



そのままでも十分おいしいのですが、冷蔵庫にあったものをちょっとだけプラスして、アレンジしてみました。



レンジアップしたパスタをお皿に盛り付けたら、中央を少し凹ませて卵の黄身をトッピング。さらに粉チーズをパラパラとふりかけます。

あればパセリなど、何か緑のものを添えると、見た目もアップ。

フランスではトリュフ入りオムレツなんて料理が有名ですが、もともとトリュフと卵は相性抜群。

卵の黄身を崩して、フェットチーネにからめていただきます。

ソースがマイルドになり、チーズをプラスすればコクも深くなります。

筆者はパルミジャーノ・レッジャーノをたっぷりかけるのがおすすめ。

試してみてください。



海老の香りに包まれる「オリジナル 濃厚海老の生フェットチーネ レンジアップ 」

次にご紹介するのは「オリジナル 濃厚海老の生フェットチーネ レンジアップ」386円。

作り方などは先にご紹介した「オリジナル トリュフクリームの生フェットチーネ レンジアップ」と同じですが、こちらはレンジアップしていると、香ばしいガーリックとエビを凝縮したソースの香りが漂います。

お皿に移すと、オレンジ色がかった艶々のソースをまとったフェットチーネが登場。

エビの風味が濃厚で、玉ねぎの甘みも感じられます♪

気になるカロリーは１袋あたり474kcalです。

濃厚なソースがたっぷり入っているので、グリッシーニやバゲットを添えて、ソースにからめたり、浸して食べてみてはいかがでしょう。

グリッシーニはカルディコーヒーファームで、１袋278円で販売されているので、ついでに買っておくのもいいでしょう。

彩りとしてイタリアンパセリやフェンネルをトッピング。冷蔵庫になかったら、大葉を細く切ってトッピングしても。

この一皿に、オリーブと白ワインなんかがあれば、自宅で手軽にイタリアンの雰囲気が楽しめますね♪

麺もソースもワンパックになったレトルトパウチで、常温保存できるのでストックも可。

ちなみに今回、2025年12月の中頃に買った商品は、賞味期限が2026年8月31日でした。

今日は何もしたくない！ コンビニ弁当を買いに行くのも面倒！という日の救世主。

季節商品なので、興味のある方は早めにチェックしてください。



※紹介した商品は、扱いのない店舗や、予告なしに販売が終了・売り切れることもあります。

Text＆Photo：YUKO



●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

