»³ºê¸¿Í¤¬¼ç±é¡¢±Ç²è¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡×Á´£·¼ï¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ð¥Ê¡¼¸ø³«
¿ù¸µº´°ì¡ÊC¡ËÌîÅÄ¥µ¥È¥ë¡¿½¸±Ñ¼Ò ¡ÊC¡Ë2026 ±Ç²è¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
ÇÐÍ¥¤Î»³ºê¸¿Í¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤ ÌÖÁö´Æ¹ö½±·âÊÔ¡Ù¡Ê2026Ç¯£³·î13Æü¸ø³«¡Ë¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ð¥Ê¡¼¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ÁíÀª22Ì¾¤¬£·¤Ä¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤È»×ÏÇ¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¡¢¤³¤ÎÀè¤ÎÁÔÂç¤ÊÆ®¤¤Í½´¶¤µ¤»¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤ ÌÖÁö´Æ¹ö½±·âÊÔ¡Ù¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ð¥Ê¡¼
Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô3000ËüÉô¡Ê2025Ç¯£¸·î»þÅÀ¡Ë¤òÆÍÇË¤¹¤ëÂç¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥× ¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹´©¡Ë¡£ÌÀ¼£Ëö´ü¤ÎËÌ³¤Æ»¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ÇüÂç¤Ê¥¢¥¤¥Ì¤ÎËäÂ¢¶â¤ò½ä¤ë°ìÚ¼Àé¶â¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤È¡¢¸·¤·¤¤Âç¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç°ìÊÊ¤âÆóÊÊ¤â¤¢¤ëÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬ÌöÆ°¤¹¤ë¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡¦¥Ð¥È¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¡£
¤½¤ÎÆÈÆÃ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤«¤é¡Ö¼Â¼Ì²½¤ÏÉÔ²ÄÇ½¡×¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿ËÜºî¤Î°ìÂç¼Â¼Ì²½¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¡¢2024Ç¯£±·î£±£¹Æü¸ø³«¤Î±Ç²è¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë»ÏÆ°¡£±Ç²è¸ø³«½µ£±·î£±£¹¡Á£²£±Æü¤Î½µËöÆ°°÷¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢Æ²¡¹¤ÎNo.£±¤ò³ÍÆÀ¡Ê¶½¹ÔÄÌ¿®¼ÒÄ´¤Ù¡Ë¤·¡¢SNS¤Ç¤Ï¡ÖÀ¨¤Þ¤¸¤¤ºÆ¸½ÅÙ¡×¡Ö¸¶ºî°¦¤È¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò´¶¤¸¤ë¡×¡Ö¸¶ºî¥Õ¥¡¥óÂçÇ¼ÆÀ¥à¡¼¥Ó¡¼¡×¡ÖÌ¡²è¸¶ºî¤Î¼Â¼Ì²½¤Ç¤ÏºÇ¹â·æºî¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¤½¤ó¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò°ú¤·Ñ¤°Â³ÊÔ¤È¤·¤Æ¡¢WOWOW¤Ç¡ØÏ¢Â³¥É¥é¥Þ£× ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤ ¡ÝËÌ³¤Æ»»ÉÀÄ¼ü¿ÍÁèÃ¥ÊÔ¡Ý¡Ù¤¬ÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢¶â²ôÁèÃ¥Àï¤Ï±×¡¹·ã²½¡£¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¸ÄÀÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Ã£¤È¤Î¥Ð¥È¥ë¤ä¶î¤±¤âÀä»¿¤µ¤ì¤¿¡£Â³¤¯ Netflix¡¦Global ÇÛ¿®¤Ç¤â¡¢±Ç²èÈÇ¤Ï59¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ç TOP10Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¡¢½µ´Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë TOP10¡ÊÈó±Ñ¸ì±Ç²è¡Ë¤Ë¤Æ½é½µ£±°Ì¤ò³ÍÆÀ¡££²½µÏ¢Â³¤Ç TOP10Æþ¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£ º£ºî¤Î¼ç±é¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¸µÎ¦·³Ê¼¡¦¿ù¸µº´°ì¡Ê¤¹¤®¤â¤È¡¦¤µ¤¤¤Á¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¡Øº£ºÝ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎºîÉÊ¤Ç¹ñÆâ³°¤«¤é¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤ë»³ºê¸¿Í¡£¿ù¸µ¤È¶¦¤ËËäÂ¢¶â¤Îºß¤ê¤«¤Î¼ê³Ý¤«¤ê¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡Ö»ÉÀÄ¿ÍÈé¡Ê¤¤¤ì¤º¤ß¤Ë¤ó¤Ô¡Ë¡×¤òµá¤á¤ÆÎ¹¤ò¤¹¤ë¥¢¥¤¥Ì¤Î¾¯½÷¡¦¥¢¥·¥ê¥Ñ¡Ê¢¨¡Ë¤Ë»³ÅÄ°ÉÆà¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢âÃ±ÉÅÄ¶¿ÆØ¡¢¹©Æ£°¤¿Ü²Ã¡¢Ìø½ÓÂÀÏº¡¢±öÌî±Íµ×¡¢°ðÍÕÍ§¡¢ÌðËÜÍªÇÏ¡¢ÂçÃ«Î¼Ê¿¡¢¹â¶¶¥á¥¢¥ê¡¼¥¸¥å¥ó¡¢ºù°æ¥æ¥¡¢¾¡Ìð¡¢ÃæÀîÂç»Ö¡¢ËÌÂ¼°ìµ±¡¢Ô¢Â¼È»¡¢ÃÓÆâÇîÇ·¡¢ÌÚ¾ì¾¡¸Ê¡¢ÏÂÅÄæâ¹¨¡¢¿ùËÜÅ¯ÂÀ¡¢°æ±º¿·¡¢¶ÌÌÚ¹¨¡¢´Ü¤Ò¤í¤·¤é¡¢¸ÄÀË¤«¤Ê¼ÂÎÏÇÉ¥¥ã¥¹¥È¤¬Âç½¸·ë¡£¡Ê¢¨¥¢¥·¥ê¥Ñ¤Î¡Ö¥ê¡×¤Ï¾®Ê¸»ú¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë
¼çÂê²Î¤Ï10-FEET¤Î¡Ö²õ¤ì¤Æ¾Ã¤¨¤ë¤Þ¤Ç¡×¤Ë·èÄê¡£¼ÀÁö´¶¤Î¤¢¤ë¥á¥í¥Ç¥£¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë´ó¤êÅº¤¦²Î»ì¤¬¡¢ËÜºî¤òºÌ¤ë¡£À©ºî¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤ò¼ê³Ý¤±¤¿CREDEUS¡£º£ºî¤Î´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡ØÏ¢Â³¥É¥é¥Þ£× ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤ ¡ÝËÌ³¤Æ»»ÉÀÄ¼ü¿ÍÁèÃ¥ÊÔ¡Ý¡Ù¤ÎÂè£³ÏÃ¤ÈÂè£µ-£¸ÏÃ¤ò¼ê³Ý¤±¤¿ÊÒ¶Í·ò¼¢¡£°ú¤Â³¤¡¢µÓËÜ¤Ë¤Ï¹õ´äÊÙ¡Ê¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡ØTOKYO MER¡ÁÁö¤ë¶ÛµÞµßÌ¿¼¼¡Á¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡Ë¡¢²»³Ú¤Ï¤ä¤Þ¤ÀË¡Ê¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡¢Netflix ¥É¥é¥Þ¡Öº£ºÝ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡×¥·¥ê¡¼¥º¡Ë¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¡¢È×ÀÐ¤ÎÉÛ¿Ø¤Ç¡¢Ä©¤à¡£
¿ù¸µ¡Ê»³ºê¡Ë¡¢¥¢¥·ㇼ¥Ñ¡Ê»³ÅÄ¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆÄá¸«Ãæ°Ó¡Ê¶ÌÌÚ¡ËÎ¨¤¤¤ë¡¢¸ñÅÐ¡ÊÃæÀî¡Ë¡¢·îÅç¡Ê¹©Æ£¡Ë¡¢Æó³¬Æ²¡ÊÌø¡Ë¡¢±§º´Èþ¡Ê°ðÍÕ¡Ë¤Î¡ÚÂè¼·»ÕÃÄ¡Û¡¢ÅÚÊý¡Ê´Ü¡Ë¤òÉ®Æ¬¤È¤·¤¿±ÊÁÒ¡ÊÌÚ¾ì¡Ë¡¢µí»³¡Ê¾¡Ìð¡Ë¡¢²È±Ê¡Êºù°æ¡Ë¡¢²ÆÂÀÏº¡Ê±öÌî¡Ë¤Î¡ÚÅÚÊý°ìÇÉ¡Û¡¢Â¾¤Ë¤âÈø·Á¡ÊâÃ±ÉÅÄ¡Ë¡¢ÇòÀÐ¡ÊÌðËÜ¡Ë¡¢Ã«³À¡ÊÂçÃ«¡Ë¡¢¥¦¥¤¥ë¥¯¡Ê°æ±º¡Ë¡¢¥¥í¥é¥ó¥±¡ÊÃÓÆâ¡Ë¡¢¥¤¥ó¥«¥é¥Þ¥Ã¢¨¡Ê¹â¶¶¡Ë¡¢¸¤Æ¸¡ÊËÌÂ¼¡Ë¡¢ÅÔÃ°¡Ê¿ùËÜ¡Ë¡¢ÌçÁÒ¡ÊÏÂÅÄ¡Ë¡¢¤Î¤Ã¤Ú¤éË·¤ÎÁíÀª22Ì¾¤¬£·¤Ä¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤È»×ÏÇ¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¡¢¤³¤ÎÀè¤ÎÁÔÂç¤ÊÆ®¤¤Í½´¶¤µ¤»¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿ï»þ¡¢³ÆÃÏ¤Î·à¾ì¤Ç·Ç½ÐÍ½Äê¡£(¢¨°ìÉô·à¾ì¤ò½ü¤¯)¡Ê¢¨¥¤¥ó¥«¥é¥Þ¥Ã¤Î¡Ö¥é¡×¤Ï¾®Ê¸»ú¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë