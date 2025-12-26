正午前の名古屋市内の様子は、暑い雲が広がっています。この時間の気温は5.8℃。北寄りの風が6.6メートルと、強めに吹いています。

【写真を見る】東海地方は岐阜県を中心に雪のところも 北風が強く“真冬の寒さ”に 最新の雪シミュレーション 愛知･名古屋･岐阜･三重の天気予報（12/26 昼）

午後の予報です。岐阜県は、午後も山地を中心に雪が降り、雷を伴う所があるでしょう。愛知県や三重県は、晴れる所が多いものの、一時的に雪や雨の降る所がある見込みです。

予想最高気温は、名古屋で9℃、岐阜で7℃、津で8℃、高山は2℃までしか上がらないでしょう。





風が強いため体感はもっと低く、真冬の厳しい寒さになる見込みです。

【雨と雪の予想】

岐阜県を中心に、三重県の山地にも雪雲が流れこむ見込みです。三重県は夕方前後まで雪や雨の降る所があるでしょう。



岐阜県の雪は夜遅く、弱まりそうです。

年末年始の天気は？

【週間予報】

あす雪のピークはこえますが、降りやすい状態は続く見込みです。その他は晴れ間が戻るでしょう。



年末年始は、比較的穏やかな天気が多いものの、30日以降は岐阜県を中心に、雪や雨の降る所がある見込みです。