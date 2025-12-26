見つかったクマとみられる足跡（写真提供：菊川市）

菊川市と警察の情報によりますと、市内の緑ヶ丘公民館付近で26日朝、クマの目撃情報があったほか、足跡が確認されました。

菊川市では、きのうもクマの足跡が見つかっています。