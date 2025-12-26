ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】静岡・菊川市でクマの目撃情報 新たな足跡も見つかる 前日… 【速報】静岡・菊川市でクマの目撃情報 新たな足跡も見つかる 前日も付近で足跡確認 【速報】静岡・菊川市でクマの目撃情報 新たな足跡も見つかる 前日も付近で足跡確認 2025年12月26日 12時11分 Daiichi-TV（静岡第一テレビ） リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 (全3枚) 菊川市と警察の情報によりますと、市内の緑ヶ丘公民館付近で26日朝、クマの目撃情報があったほか、足跡が確認されました。菊川市では、きのうもクマの足跡が見つかっています。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 菊川市の住宅敷地内でクマの足跡発見 前日には2㎞ほど離れた掛川市でクマの目撃情報 掛川市でクマ1頭目撃され現場に足跡や体毛も…普段は目撃情報がない地域でなぜ？専門家はどう見る（静岡） 【速報】掛川市内でクマ目撃情報…体調1メートルほどか24日朝に通報あり警察が注意呼びかけ（静岡） 関連情報（BiZ PAGE＋） 神事, 鎌倉, ネジ, 海, 伊東市, 葬祭, 東京, 老人ホーム, 横浜, 長野