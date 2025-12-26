今季はサニーに冬タイヤ装着

こんにちは。イラストレーター兼ライターの遠藤イヅルです。所有中の1985（昭和60）年式『日産サニーカリフォルニア』の『再生』と『快適化』のレポート連載第6回は、これから本格的な冬を迎える今の時期にふさわしいテーマとして、『ヤングタイマーにぴったりの冬タイヤ用ホイール選び』をお送りします。

筆者は都内住まいではありますが、仕事と趣味の温泉巡りに合わせ、冬を迎えるとマイカーのタイヤをスタッドレスに必ず交換していします。数年前までは雪に強いクラシック・サーブ900を、冬季の温泉エクスプレスとして用いていたのですが、サーブを手放してからはフォルクスワーゲン・サンタナに冬タイヤをセットしてきました。



冬用タイヤ購入に合わせ、メッシュデザインの社外アルミホイールを新調（ただし約40年前の製品）。 遠藤イヅル

そして今年は、ひととおりのメンテが終わった（これに関してはまた改めてお伝えします）サニーカリフォルニアに、スタッドレスタイヤを履かせることに。その理由のひとつに、サンタナは個体の問題もしくは元設計の問題なのか、外気導入に切り替えてデフロスターを用いても、冬季は窓が異様に曇る悩みがあります。むろんエアコンオンで解決しますが、あまり作動させたくないのと、氷点下ではエアコンが稼働しないのです。

それと、車重890kg（！）ととても軽く、換気性能に優れていて窓が曇りにくく、タイヤが155mm幅と細いサニーカリフォルニアで雪道を走るとどうなのか、という興味がありました。

ホイール選択対象は1980年代前半

冬タイヤ装着には夏タイヤと組み替えるか、別途ホイールを用意するのですが、今回は後者を選択。そしてこのクルマは、1981（昭和56）年から4年間販売された1980年代前半のモデルですので、交換するホイールは、その当時発売されていたアルミホイールをネットオークションで探すことにしました。そのほうがらしいですものね。

ネット上には古いホイールが大量に出品されており、年代的にドンピシャのものも見られます。しかしB11型サニーには装着できないホイールも少なくありません。その主な理由はホイールのオフセット（現在はインセットに呼称変更）です。



カタログ写真など用い、検討段階で購入可能だったホイールをサイドビューに合成。装着後の雰囲気をシミュレートしました。 遠藤イヅル

B11型サニーSGLの純正スチールホイールは13インチ、4.5J、４穴、PCD114.3mm、オフセット＋40mm〜42mm。PCD114.3のホイールは数多く流通しているものの、古いアルミホイールにはFRに適したオフセット値＋10〜20mm台が多いのです。これだと、だいぶ外側にハミ出てしまいます。

タイヤ幅は155でキープしたいのでホイールのJ数のほか、ハブ径も考慮しないといけません。これらの情報は、ネットオークションの商品説明事項に頼るのみですが、中には未記載もありました。

そんな限られた条件の中、1983（昭和58）年発行の『カー用品カタログ』とにらめっこしながら、定番のフィンタイプがいい、バナナスポークはどうだ、1980年代っぽいディッシュ風もいいかも、いややはりメッシュかな、などと悩みに悩みました。まるで1980年代前半のホイール選びです（笑）。

当時のメッシュタイプに決定

そして最終的に選んだのが、ホイールメーカーとして長い歴史を誇る『ウェッズ』（weds）のアルミホイール『ヨーロピアンII』でした。ヨーロピアンは1970年代後半〜1980年代初期に発売されたメッシュホイールで、デザインの違いによってI、II、IIIが存在しました。

前出のカー用品カタログによると、サイズは5J×13から7J×15、PCD100〜120mmを揃え、オフセットも5〜23mm（FR用）と35〜40mm（FF用）が用意されていました。



タイヤ幅は155でめちゃ細なのですが、ちょっと踏ん張ったような見た目に変わりました。 遠藤イヅル

出品されていたホイールのオフセットが38mmだったこと、ホイール幅が5Jで155幅のタイヤに向いていること（13インチだと5.5Jが多い）、そして何より程度が新品のように抜群だったことが購入の決め手となりました。

FF用なのでメッシュ部がもっこりと外側に膨らんでいる造形ですが、リムも少し深めで、片側数ミリながら外側にタイヤの位置が動いて見た目の迫力も増した気がします。

それにしても、1980年代のカー用品カタログを見ると、社外ホイールは現代以上に種類が多く、デザインも多種多様で驚きます。ちなみに時期は少し違いますが、筆者の初マイカーは1991年に買った初代トヨタMR２（AW11型）。あの時もカー用品店でアルミホイールをアレコレ品定めしたことを思い出しました。

次回は、ヘッドライトに関するレポートをお送りする予定です。

取材協力：Auto service & performance ENDO

