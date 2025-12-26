Ìð¿á·òÂÀÏ¯¡¢¸Å¼êÀîÍ£¤Î¿·¥¤¥é¥¹¥ÈÉÁ¤¯¡¡¥µ¥ó¥¿°áÁõ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¾×·â¡Ö¥Ï¥ì¥ó¥Á¤À¤ï¡¼¡ª¡×¡Ö´°àú¤Ê°ìËç¡×
¡¡Ì¡²è¡ØTo LOVE¤ë -¤È¤é¤Ö¤ë-¡Ù¡ØBLACK CAT¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÌ¡²è²È¡¦Ìð¿á·òÂÀÏ¯»á¤¬25Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡ØTo Love¤ë -¤È¤é¤Ö¤ë-¡Ù¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¡¦¸Å¼êÀîÍ£¤Î¿·¥¤¥é¥¹¥È¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥Ï¥ì¥ó¥Á¤¹¤®¤ë¡ª¸ª½Ð¤·¡õ¤¿¤ï¤ï´Ý¸«¤¨¡¡¥µ¥ó¥¿»Ñ¤Î¸Å¼êÀîÍ£¥¤¥é¥¹¥È
¡¡Äê´üÅª¤Ë¥¤¥é¥¹¥È¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£²ó¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥µ¥ó¥¿»Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸Å¼êÀî¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò¸ø³«¡£¶»¸µ¤¬´Ý¸«¤¨¤Ç¸ª½Ð¤·»Ñ¤Î¸Å¼êÀî¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡Ìð¿á»á¤Ï¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ó»ÏÆ°¤·¤¿¤Î¤ò¼Â´¶¤¹¤ëÇ¯Ëö¤Ç¤¹¡£ÍèÇ¯¤Ï¿§¡¹¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¤Ê¤¡¡¡Merry Christmas¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¥Ï¥ì¥ó¥Á¤À¤ï¡¼¡ª¡×¡Ö¸Å¼êÀî¥µ¥ó¥¿¤À¤¡¡Á¡×¡Ö¸Å¼êÀî¤òÁª¤Ö¤È¤³¤í¤¬¡¢Ìð¿áÀèÀ¸¤è¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¡ª¤Ã¤Æ»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡Ö·ë¶É¡¢¸Å¼êÀîÍ£¤òÄ¶¤¨¤ì¤ë¥¥ã¥é¤Ë½Ð²ñ¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Ê¡×¡Ö¤ª¤Ã¤Õ¡×¡Ö¤â¤¦²¿¤â¤«¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ë¤È¤·¤«¸À¤¤¤è¤¦¤¬Ìµ¤¤´°àú¤Ê°ìËç¡¡¤¹¤²¡¼¤è¡ªÌð¿á¿À¤¹¤²¡¼¤è¡ª¡×¡Ö¤À¤¤¤ÖÀ¹¤é¤ì¤Æ¤Ê¤¤¡©¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ìð¿á»á¤ÎÂåÉ½ºî¡ØTo LOVE¤ë -¤È¤é¤Ö¤ë-¡Ù¤Ï¡¢2006Ç¯¡Á09Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆÆ±»ï¤ÇÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢ÃË»Ò¹â¹»À¸¡¦·ë¾ëÍüÅÍ¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¤·¡¢¥é¥é¡¦¥µ¥¿¥ê¥ó¡¦¥Ç¥Ó¥ë¡¼¥¯¡¢À¾Ï¢»û½ÕºÚ¤é¥Ò¥í¥¤¥ó¤¿¤Á¤È·«¤ê¹¤²¤ë¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡£08Ç¯¡Á09Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¿Íµ¤ºîÉÊ¤Ç¡¢Ì¡²è´°·ë¸å¡¢10Ç¯¤«¤é17Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡Ø¥¸¥ã¥ó¥×¥¹¥¯¥¨¥¢¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤ÇÌ¡²è¡ØTo LOVE¤ë -¤È¤é¤Ö¤ë- ¥À¡¼¥¯¥Í¥¹¡Ù¤òÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
