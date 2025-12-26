速水もこみち （C）oricon ME inc.

　俳優の速水もこみち（41）が25日、自身のインスタグラムを更新。「Christmas Dinner」と手料理を公開した。

　投稿では英語でメニューを紹介。「シーザーサラダ」「アジのカルパッチョ」「きのこのスープ」「セビーチェ」「白子とオレンジカリフラワーのグラタン」「カツレツ」「クロムツアクアパッツァ」「レモンパスタ」「クリーミーシュリンプパスタ」「グリルチキンとマッシュポテト」と多彩なメニューがそろい、プロ顔負けの料理の腕前を披露した。

　ファンからは、「豪華ですね」「すごすぎ」「オシャレで素敵です」「シェフ 素晴らしい」「朝の番組思い出しました」などの声が寄せられている。