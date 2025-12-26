KIINA.名義で初ライブ 氷川きよし、約10年ぶりにライブハウスでのレコ発ライブを開催
氷川きよしが“KIINA.”名義で初の単独ライブを開催することが決定した。自身約10年ぶりとなるライブハウスでのパフォーマンスは、11月にリリースされたオリジナルアルバム『KIINA.』のレコ発ライブとして、東京と大阪で行われる。
【画像】期待大…！約4年ぶりのアルバム『KIINA.』ジャケット
『KIINA.』は、氷川が“氷川きよし＋KIINA.”として多彩なジャンルを横断する音楽表現を展開した作品。今回のライブでは同アルバム収録曲を中心に、POPSナンバーを主体としたセットリストが予定されており、“自由で華やかな”KIINA.の世界観が体感できるステージとなる。
さらに、ライブの前日には同会場で氷川きよしオフィシャルファンクラブ「KIINA’S LAND」初となるファンミーティングも開催される。新設ファンクラブの発足1周年を記念したもので、メモリアルなイベントになりそうだ。
また、アルバム発売記念企画として、各ライブ会場の第2部公演に抽選で50名を招待する特別キャンペーンも実施。アルバムに封入されている専用ハガキから応募できるもので、応募期間は2026年2月28日まで延長されている。
来年1月には演歌シングル「ほど酔い酒」のリリース、さらに全国4都市をまわる劇場公演『氷川きよし特別公演』の開催も予定されており、来年の動向に注目が集まる。
■東京公演
2026年6月19日（金） 会場：EX THEATER ROPPONGI
1部 開場/開演 12:00/13:00
2部 開場/開演 16:00/17:00
■大阪公演
2026年6月24日（水） 会場：なんばHatch
1部 開場/開演 12:00/13:00
2部 開場/開演 16:00/17:00
■ファンミーティング
東京：2026年6月18日（木）開催
大阪：2026年6月23日（火）開催
※詳細はFCサイトにて後日発表予定。
【画像】期待大…！約4年ぶりのアルバム『KIINA.』ジャケット
『KIINA.』は、氷川が“氷川きよし＋KIINA.”として多彩なジャンルを横断する音楽表現を展開した作品。今回のライブでは同アルバム収録曲を中心に、POPSナンバーを主体としたセットリストが予定されており、“自由で華やかな”KIINA.の世界観が体感できるステージとなる。
また、アルバム発売記念企画として、各ライブ会場の第2部公演に抽選で50名を招待する特別キャンペーンも実施。アルバムに封入されている専用ハガキから応募できるもので、応募期間は2026年2月28日まで延長されている。
来年1月には演歌シングル「ほど酔い酒」のリリース、さらに全国4都市をまわる劇場公演『氷川きよし特別公演』の開催も予定されており、来年の動向に注目が集まる。
■東京公演
2026年6月19日（金） 会場：EX THEATER ROPPONGI
1部 開場/開演 12:00/13:00
2部 開場/開演 16:00/17:00
■大阪公演
2026年6月24日（水） 会場：なんばHatch
1部 開場/開演 12:00/13:00
2部 開場/開演 16:00/17:00
■ファンミーティング
東京：2026年6月18日（木）開催
大阪：2026年6月23日（火）開催
※詳細はFCサイトにて後日発表予定。