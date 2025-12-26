タレントの辻希美（38）が、家族でクリスマスパーティーを楽しむ様子を披露。“プロ顔負け”の腕前を持つ、インフルエンサーの長女・希空（18）が作ったドームケーキを公開した。

【映像】過去に長女・希空が作ったスイーツ（複数カット）

2025年8月8日に次女・夢空ちゃんを出産し、夫で俳優の杉浦太陽（44）とともに3男2女、5人の子どもを育てている辻。

長女の希空はインフルエンサーとして活動しており、これまでにSNSで、母の日に贈ったカーネーションケーキやシャインマスカットのレアチーズケーキなど、“プロ顔負け”の手作りスイーツを披露していた。

12月25日、辻はInstagramを更新し、「きのうは、我が家は、家族でXmasパーティでした」と報告。

「ババとたぁくんと協力しながらたくさんのご飯をつくりました!!!! Xmasケーキは希空が作ったドームケーキ。すごいよねぇ。美味しかったです」とつづり、初めてのクリスマスを楽しむ夢空ちゃんの姿、テーブルいっぱいに並べられた豪勢な料理の数々、さらに希空が作った“プロ顔負け”のケーキを公開している。（『ABEMA NEWS』より）