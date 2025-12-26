『リゼロ』『SAO』『シュタゲ』『オーバーロード』など人気の長編アニメシリーズ全話無料配信 きょう26日からABEMAで順次
ABEMAは、特に人気が高い長編のシリーズ作品をピックアップし、きょう26日から一挙無料で配信する。
【画像】『盾の勇者』『SAO』『リゼロ』など無料配信6作品
対象となる作品は異世界ファンタジー『Re:ゼロから始める異世界生活』の1st seasonから3rd seasonと関連作「Memory Snow」「氷結の絆」や、主人公がタイムリープを繰り返しながら運命と戦う姿を描いたSFアニメ『STEINS;GATE』シリーズのほか、『この素晴らしい世界に祝福を！』第1期から第3期、『盾の勇者の成り上がり』第1期から第4期、さらに『ソードアート・オンライン』、『オーバーロード』を含めた計6作品。
配信後は2週間、全話無料にて楽しめる。
■「年末年始 アニメ無料大放出祭」／長編シリーズ作品無料一挙配信 概要
▼『盾の勇者の成り上がり』シリーズ 第4期までノンストップ無料一挙配信
配信開始日：2025年12月26日（金）夜7時〜
配信チャンネル：異世界ファンタジー2チャンネル
▼『ソードアート・オンライン』シリーズ
『ソードアート・オンライン』＋『Extra Edition』＋『II』＋劇場版3作品 ノンストップ無料一挙配信
配信開始日：2025年12月29日（月）午後4時〜
配信チャンネル：異世界ファンタジー2チャンネル
▼『オーバーロード』シリーズ
テレビアニメ全シリーズ＋『劇場版「オーバーロード」聖王国編』ノンストップ無料一挙配信
配信開始日時：2026年1月1日（木）午前0時〜
配信チャンネル：異世界ファンタジー2チャンネル
▼『Re:ゼロから始める異世界生活』シリーズ
1st season＋『Memory Snow』＋『氷結の絆』＋2nd season＋3rd seasonの順にノンストップ無料一挙配信
配信日時：2026年1月2日（金）午前4時〜
配信チャンネル：異世界ファンタジー2チャンネル
▼『STEINS;GATE』シリーズ『STEINS;GATE』＋『STEINS;GATE 0』ノンストップ無料一挙配信
配信日時：2026年1月3日（土）午前0時30分〜
▼『この素晴らしい世界に祝福を！』シリーズ 第3期までノンストップ無料一挙配信
配信日時：2026年1月4日（日）午後5時〜
配信チャンネル：異世界ファンタジー2チャンネル
