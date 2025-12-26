大阪市立美術館にて開催 「天空のアトラス イタリア館の至宝」オリジナルグッズが登場

大阪市立美術館にて開催されている、日伊国交160周年記念 大阪・関西万博開催記念 特別展「天空のアトラス イタリア館の至宝」。絶賛大人気の特別展示から、「天空のアトラス」オリジナルグッズが登場。ファルネーゼのアトラス・アトランティコ手稿・正義の旗など、会場限定の商品が多数登場！展覧会の記念や、ギフトなどにもぴったりな、オリジナルグッズをご紹介します。

「ファルネーゼのアトラス」(ナポリ国立考古学博物館)

会場へ入ると、圧巻の存在感で出迎えてくれる「ファルネーゼのアトラス」。大理石でできており、高さ193cm、直径102cm、古代彫刻の最高傑作と称されています。(お写真は内覧会にて撮影)

「正義の旗」ウンブリア国立美術館（ペルージャ）

日本初公開！イタリア国外での展示は初！！ペルージャのウンブリア国立美術館が所蔵する、ピエトロ・ヴァンヌッチ（通称ペルジーノ）の作品「正義の旗」（218×140cm）。上下二段構成の作品には聖母子や天使の姿が描かれています。

目にした瞬間から、その場の空気が澄みわたるような、温かく穏やかな色調で、心が導かれるような気持ちになりました。(お写真は内覧会にて撮影)

天空のアトラスオリジナルグッズが登場

会場限定のオリジナルグッズが多数登場！トートバックやスカーフ、色鮮やかな、ステンドグラス風キーホルダーに、オフィスでも活躍するクリアファイルなど、普段使いできるアイテムがたくさん並んでいます。

「天空のアトラス イタリア館の至宝」366日アニバーサリーキーホルダー

大阪・関西万博でも大人気だった、アニバーサリーキーホルダー。天空のアトラス イタリア館の至宝オリジナルグッズ「ファルネーゼのアトラス」のミニチュアサイズのキーホルダー。記念日や誕生日など、とっておきの1日を持ち歩くことができるアイテム。

作品ごとに種類豊富なアイテムがたくさんあるので、会場の思い出として、お土産としてもオススメです。

会場限定！天空のアトラスオリジナル「聖母子と天使のポップコーン」(キャラメル・フルーツフレーバー)

ポップコーン本来の素材を活かすため、オイルを使わずロースト。バター・ホイップ・ピーナツペーストなどで作ったコクのある、キャラメルソースのポップコーンです。

会場限定！天空のアトラスオリジナル「アトラスのPON！パスタ」

カフェマキアート、エスプレッソにミルクを注いだようなまろやかな味わいのお菓子。

「天空のアトラス イタリア館の至宝」オリジナルグッズは、お土産やギフトにもぴったりです。展覧会の記念にぜひ手にとってみてはいかがでしょうか

日伊国交160周年記念 大阪・関西万博開催記念

特別展「天空のアトラス イタリア館の至宝」

2025年10月25日（土）～2026年1月12日（月・祝）（65日間）

休館日：毎週月曜日（ただし祝日の場合は開館し、翌平日休館）、12月29日～1月2日

開館時間：午前9時30分～午後5時（入館は午後4時30分まで）

会場：大阪市立美術館

観覧料：一般1,800円（1,600円）

大阪市天王寺区茶臼山町1-82（天王寺公園内）

※（ ）内は20名以上の団体料金。

高大生1,500円（1,300円）

小中生500円（300円）

※現在チケットは完売しております。

11月18日（火）以降、美術館券売窓口で当日券の取り扱いを開始しております。

詳しくは、大阪市立美術館ホームページと展覧会公式Xでご覧ください。