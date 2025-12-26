ºå¿À¡¡2¥á¡¼¥È¥ë3¤Î¥¸¥ã¥ó¥Ü±¦ÏÓ³ÍÆÀÈ¯É½¡¢MLBÄÌ»»2»î¹ç¥é¥°¥º¥Ç¡¼¥ë¡Ö¿·¤·¤¤¾Ï¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ë¶½Ê³¡×
¡¡ºå¿À¤Ï26Æü¡¢¥«¡¼¥½¥ó¡¦¥é¥°¥º¥Ç¡¼¥ëÅê¼ê¡Ê27¡Ë¤Î³ÍÆÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ46¡£2¥á¡¼¥È¥ë3¡¢106¥¥í¤ÎÂç·¿±¦ÏÓ¤Ç¡¢¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»2»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡£¥Þ¥¤¥Ê¡¼ÄÌ»»89»î¹ç¤Ç21¾¡22ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨4¡¦36¡£µåÃÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ°Ê²¼¤ÎÃÌÏÃ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¡ÖÎò»Ë¤¢¤ëºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ËÆþÃÄ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤Ë¤È¤Æ¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ìîµå¥¥ã¥ê¥¢¤Î¿·¤·¤¤¾Ï¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ë¶½Ê³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2026Ç¯¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×