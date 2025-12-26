¡Úºå¿À¡Û2¥á¡¼¥È¥ëÄ¶¤ÎÂç·¿±¦ÏÓ¥é¥°¥º¥Ç¡¼¥ë¤ò³ÍÆÀ¡¡¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ç¤Ï80»î¹ç¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤·ËÉ¸æÎ¨4.36¤ò¥Þ¡¼¥¯
¥×¥íÌîµå¡¦ºå¿À¤Ï26Æü¡¢¥«¡¼¥½¥ó¡¦¥é¥°¥º¥Ç¡¼¥ëÅê¼ê¤Î³ÍÆÀ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö46¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
1998Ç¯À¸¤Þ¤ì27ºÐ¤Î¥é¥°¥º¥Ç¡¼¥ëÅê¼ê¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«½Ð¿È¤Î203cm¡¦106¥¥í¤ò¸Ø¤ëÂç·¿±¦ÏÓ¡£2021Ç¯¤Ë¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä»±²¼¤Ç¥×¥ì¡¼¤ò»Ï¤á¡¢º£µ¨¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥¤¥Ê¡¼ÄÌ»»¤Ç¤Ï80»î¹ç¤ÎÀèÈ¯´Þ¤à89»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢357¤È1/3²ó¤òÅê¤²¡¢ËÉ¸æÎ¨4.36¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤Ï2»î¹ç¤Ç¥ê¥ê¡¼¥ÕÅÐÈÄ¤·¡¢ËÉ¸æÎ¨14.40¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥é¥°¥º¥Ç¡¼¥ëÅê¼ê¤ÏµåÃÄ¤òÄÌ¤·¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¡£¡ÖÎò»Ë¤¢¤ëºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ËÆþÃÄ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤Ë¤È¤Æ¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ìîµå¥¥ã¥ê¥¢¤Î¿·¤·¤¤¾Ï¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ë¶½Ê³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2026 Ç¯¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£