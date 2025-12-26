多様な教育を行う 全国屈指のスポーツ強豪校「浦和学院高等学校」：THE名門校
毎週土曜午前10時30分からは、名門校の知られざる姿を、生徒や親、教師など、さまざまな視点を通して紐解く情報ドキュメンタリー「THE 名門校 日本全国すごい学校名鑑」（ＢＳテレ東）を放送！ 「名門とはいったい何か？」常識を打ち破る教育現場に密着する。
【番組内容】
【テレビ学校訪問……浦和学院高等学校】
▼埼玉県さいたま市にある私立共学高校
▼全校生徒数3039人
▼25年春大学合格実績は、国公立11人、GMARCH55人など
▼図書館の蔵書数は3万冊
▼現役大学進学率82％！
▼「進学類型」「特進類型」「国際類型」に分かれる教育システム
▼国際バカロレア教育では、多角的な視点で思考の幅を広げる
＜国際サミットの舞台へ！高校2年生の挑戦＞
▼浦学がホスト校！世界の学生に日本文化を紹介！本番に向け得た気づきは・・・
