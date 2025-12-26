氷川きよしが、11月にリリースした約4年ぶりのオリジナルアルバム『KIINA.』のレコ発ライブを2026年6月に東京＆大阪の2カ所で開催する。

東京公演は6月19日にEX THEATER ROPPONGI、大阪公演は6月24日になんばHatchにて開催。ライブハウスでのパフォーマンスは約10年ぶりで、KIINA.名義でのライブが開催されるのは自身初となる。ライブでは、アルバム『KIINA.』の楽曲が披露されるほか、ポップス中心のセットリストが組まれる予定となっている。

さらに、同会場で氷川きよしオフィシャルファンクラブ『KIINA’S LAND』初のファンミーティングの開催も決定。新しいファンクラブが発足して1年を記念した、スペシャルなファンミーティングになるという。

また、現在アルバム『KIINA.』発売記念企画も開催中。アルバムの商品内に封入されている専用ハガキを使用した応募者から、各会場50名がレコ発ライブに招待される。応募締め切りは12月22日までだったが、このたび2026年2月28日に締め切りが延長された（当日消印有効）。

（文＝リアルサウンド編集部）