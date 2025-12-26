【高額シールが安ショボ交換！】レート違うでしょ！ぷっくり1枚はペラ3枚！＜第6話＞#4コマ母道場
昔も今も、子どもたちはシールが大好き。とくに女の子はかわいいシールを集めることに夢中です。お気に入りのシールを並べて眺めるだけで心が満たされるのでしょう。さらにお友だちとシール交換することで広がる楽しみもあります！ しかし……もしあなたのお子さんが高価で貴重なシールを、安価で価値の低いシールと交換していたとしたら……？ どう思いますか？
第6話 割に合わない
【編集部コメント】
ユイさん、いろいろと思うところがあるのはわかりますが、きっとそれは買ったときに伝えないといけなかったことだと思います。大人であり、買った側のユイさんと、まだ小学2年生で「ママに買ってもらった」という感覚しかないミノリちゃんが、希少シールに対して同じ価値観をもっているわけがありません。もう少し早く気付くべきでしたね……。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら
