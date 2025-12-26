¡Ö¥Ó¡¼¥Ê¥¹¤Ç¤¹¤«¡©¡×·§Ã«¿¿¼Âà65ºÐ¤ÎÂçÊÑ¿Èá¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡Ö¤Þ¤¿¤Þ¤¿¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¡×¡ÖÍÅ±ð¡×
¡¡½÷Í¥¤Î·§Ã«¿¿¼Â(65)¤¬¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ê¥í¥ó¥°¥É¥ì¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÉáÃÊ¤Ï¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤ä¤ªÃãÌÜ¤ÊÉ½¾ð¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë·§Ã«¡£º£²ó¤Ï¥í¥ó¥°¥É¥ì¥¹¥³¡¼¥É¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤Ë¾·¤«¤ì¡¢Çò¤¤¥í¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤Ë¥·¥ç¡¼¥ë¤ò±©¿¥¤ê¡¢È±¾þ¤ê¤Ë¤â¥´¡¼¥ë¥É¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¹ë²Ú¤ÊÁõ¤¤¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡·ãÊÑ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖWAO!¡¡¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¡×¡Ö¤¢¤é¡ªÍÅ±ðmami¤Á¤ã¤ó¡×¡Ö¥Ó¡¼¥Ê¥¹¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¼ã¤¤ÁÇÅ¨¡×¡Ö¤Þ¤¿¤Þ¤¿Èþ¤·¤µ¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¡×¡Ö¸«¹û¤ì¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö°áÁõ¤ÈÈ±·¿¤ÇÊî»§¤µ¤Þ¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·§Ã«¤Ï1979Ç¯¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¥Þ¡¼»Ð¤Á¤ã¤ó¡×¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤Æ¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£ÀÐ°æ¤Õ¤¯»Ò¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ëºîÉÊ¤ËÂ¿¤¯µ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¡¢ÉñÂæ¤Ç³èÌö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£