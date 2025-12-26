¡Ö¿ïÊ¬¤ªÁé¤»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¥Ñ¡¼¥¥ó¥½¥óÉÂ¸øÉ½¤ÎÈþÀî·û°ìà¤Û¤Ã¤½¤êá¶á±Æ¤Ë¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¡Á´èÄ¥¤ó¤Ê¤µ¤¤¤è¤©¡Á¡×¤Ê¤ÉÂ³¡¹¥¨¡¼¥ë
¤Ï¤ë¤Ê°¦¡¢µÈÌî¥Þ¥Þ¤È¥¤¥Ö¤ËÉüµ¢½Ë¤¤
¡¡11·î¤Ë¥Ñ¡¼¥¥ó¥½¥óÉÂ¤ò¸øÉ½¤·¤¿²Î¼ê¤ÎÈþÀî·û°ì(79)¤Î¤Û¤Ã¤½¤ê¤È¤·¤¿¶á±Æ¤Ë¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤É¡Á¤â¡ÁÈþÀî¤è¡Á¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¤Ï¡¢¤Ï¤ë¤Ê°¦¤Á¤ã¤ó¤¬Éüµ¢½Ë¤¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ï¤è¡Á¡×¤È¡¢ÆÈÆÃ¤ÎàÈþÀî¸ýÄ´á¤Ç¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ä¤Å¤ê¡¢¤Ï¤ë¤Ê°¦¤ÈµÈÌî¥Þ¥Þ(µÈÌî¼÷Íº¤µ¤ó¡¢95)¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÉþ¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢»ç¿§¤Î¥Í¥¤¥ë¤¬ºÝÎ©¤Ä¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊÈþÀî¤À¤¬¡¢´é¤¬¤Û¤Ã¤½¤ê¤È¤ß¤¨¤ë£±Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö·û¤Á¤ã¤ó¤¬³Ú¤·¤¤¥¤¥Ö¤ò²á¤´¤»¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ªÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¡ÖµÈÌî¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤â¤ª¸µµ¤¤½¤¦¡×¡Ö¿ïÊ¬¤ªÁé¤»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤©¡Á´èÄ¥¤ó¤Ê¤µ¤¤¤è¤©¡Á¡×¡Ö¤ª¸µµ¤¤½¤¦¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ÈþÀî¤Ï9·î¤ËÆ¶ÉÔÁ´¾É¸õ·²¤ò¸øÉ½¤·¡¢Æþ±¡¤È¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£11·î¤Ë¤Ï¥Ñ¡¼¥¥ó¥½¥óÉÂ¤ÎÊ»È¯¤òÌÀ¤«¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢12·îÃæ½Ü¤Ë¤â¤Î¤Þ¤Í¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥³¥í¥Ã¥±¤È¤Î¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤ÇÉüµ¢¤·¤Æ¤¤¤¿¡£