¡¡½÷Í¥¤ÎÁÒ²Ê¥«¥Ê¤¬38ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢Ä¶¥ß¥Ë¾æ¥É¥ì¥¹¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡23Æü¤¬ÃÂÀ¸Æü¤ÎÁÒ²Ê¡£¡Ö38ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¼¡¡¤â¤¦°ìÇ¯¤¿¤Ã¤¿¤Î¡©¡ª¡¡¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ã¡ª¡ª¡ª¡ª¡¡37ºÐ¤Î»ä¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡¡¾Ð¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢Çò¤¤Ä¶¥ß¥Ë¾æ¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤ÎÆ°²è¤òÈäÏª¡£
¡¡¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î»Ù¤¨¤¢¤Ã¤Æ¤À¤È¿´¤«¤é»×¤¤¤Þ¤¹¡¡¤¤¤Ä¤âËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¡¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤âµ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤â¤¦¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤è¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¤ª¼ã¤¤¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¤è¡¡²Ä°¦¤¹¤®¤ë¤¾¡×¡Ö´ñÀ×¤Î38ºÐ¡¡·§ËÜ¤ÎÊõ¡×¡ÖµÓ¤¬åºÎï¡×¡Ö´ö¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤½¤ÎÈþËÆ¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¡ÖÀ¨¤¯¤ª»÷¹ç¤¤¤ÇÁÇÅ¨¡×¤Ê¤É¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£