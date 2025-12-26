Àº²Ú½÷»Ò¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤Î4¶¯Æþ¤ê¤Ê¤é¤º¡¢4Ï¢ÇÆÁÀ¤¦à½÷²¦áµþÅÔÀº²Ú³Ø±à¤ËÀËÇÔ¡Ú¹â¹»¥Ð¥¹¥±¡¦¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¡Û
¡¡¢¡¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¦Á´¹ñ¹â¹»Áª¼ê¸¢¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¡¡Àº²Ú½÷»Ò55¡½59µþÅÔÀº²Ú³Ø±à¡Ê26Æü¡¢ÅìµþÂÎ°é´Û¡Ë
¡¡½÷»Ò¤Î½à¡¹·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ºòÇ¯4¶¯¤ÎÀº²Ú½÷»Ò¡ÊÊ¡²¬¡¡Ë¤Ï¡¢4Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦µþÅÔÀº²Ú³Ø±à¡ÊµþÅÔ¡¡Ë¤Ë55¡½59¡Ê22¡½19¡¢16¡½18¡¢8¡½15¡¢9¡½7¡Ë¤ÇÀË¤·¤¯¤âÇÔ¤ì¤¿¡£
¡Ú½÷»Ò¤Î·ë²Ì¡õÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤Á¤é¡Û
¡¡Âè1¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼¡ÊQ¡Ë¤Ï¸ß¤¤¤ËÆÀÅÀ¤ò¼è¤ê¹ç¤¦Å¸³«¤«¤é¡¢Àº²Ú½÷»Ò¤Ï¼ç¾¤Î¿¹ÅÄÛÙÌ¾¡Ê3Ç¯¡Ë¤Î3ÅÀ¥·¥å¡¼¥È¤Ê¤É¤¬·è¤Þ¤ê¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤¤¡¢Î±³ØÀ¸¤Î¥¢¥¥ó¥Ç¡¼¥ì¡ÊÆ±¡Ë¤â¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤Ç¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¡£Âè2Q¤âÀ¹»³Íþ²»¡ÊÆ±¡Ë¤äµÈÀî°¦Ì¤¡ÊÆ±¡Ë¤¬Í×½ê¤Ç·è¤á¤Æ°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤·¤ÆÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡Âè3Q¤â¿ÈÄ¹189¥»¥ó¥Á¤Î¥¢¥¥ó¥Ç¡¼¥ì¤Î¹â¤µ¤òÀ¸¤«¤·¤Ê¤¬¤é±þÀï¡£µÕÅ¾¤òµö¤·¤Æ6ÅÀ¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤òÇØÉé¤Ã¤¿¤¬Æ§¤óÄ¥¤Ã¤¿¡£¾¡Éé¤ÎºÇ½ªQ¤Ï·üÌ¿¤Ë¹¶¤á¤¿¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡²áµîºÇ¹â¤Î4¶¯¤ËÆþ¤Ã¤¿ºòÇ¯Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢½à·è¾¡¤Ç3Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿µþÅÔÀº²Ú³Ø±à¤Ë2ÅÀº¹¤ÇÀËÇÔ¡£º£²Æ¤ÎÁ´¹ñÁíÂÎ¤Ç¤âÍ¥¾¡¤·¤¿ºù²Ö³Ø±à¡Ê°¦ÃÎ¡Ë¤Ë½à·è¾¡¤ÇÀÜÀï¤ÎËö¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£¾ï¤Ë¶¯¹ë¤È·ã¤·¤¤Àï¤¤¤ò±é¤¸¤Æ¡¢Âç¤¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¿¡£º£²ó¤ÎµþÅÔÀº²Ú³Ø±àÀï¤ÏºòÇ¯¤Îà¥ê¥Ù¥ó¥¸¥Þ¥Ã¥Áá¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¢¤È°ìÊâ¡¢ÀË¤·¤¯¤â¤ª¤è¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£