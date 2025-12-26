気象庁は25日午後、山口県を含む九州北部と九州南部に「低温に関する早期天候情報」を発表した。北部は1月2日ごろから、南部は同3日ごろから、10年に1度程度しか起きないような著しい低温になる可能性があるという。

【九州北部地方（山口県を含む）低温に関する早期天候情報】

1月2日ごろから、かなりの低温（かなりの高温の基準:5日間平均気温平年差−2.3℃以下）

九州北部地方（山口県を含む）の向こう2週間の気温は、12月27日ごろまでは寒気の影響で低く、かなり低い日もある。その後は暖かい空気に覆われやすいため平年並か高いが、1月2日ごろからは冬型の気圧配置が強まり、強い寒気の影響を受けやすいため、かなり低くなる可能性がある。農作物の管理や水道管の凍結などに注意。また、今後の気象情報などに留意。

【九州南部・奄美地方低温に関する早期天候情報】

1月3日ごろから、かなりの低温（かなりの低温の基準:5日間平均気温平年差−2.4℃以下）

九州南部・奄美地方の向こう2週間の気温は、12月28日ごろまでは寒気の影響で低く、かなり低い所もある。その後は暖かい空気に覆われやすいため平年並か高いが、1月3日ごろからは冬型の気圧配置が強まり、強い寒気の影響を受けやすいため、かなり低くなる可能性がある。農作物の管理や水道管の凍結などに注意。また、今後の気象情報などに留意。

早期天候情報

その時期としては10年に1度程度しか起きないような著しい高温や低温、降雪量（冬季の日本海側）となる可能性が、いつもより高まっているときに、6日前までに注意を呼びかける情報。6日先から14日先までの期間で、5日間平均気温が「かなり高い」「かなり低い」となる確率が30％以上、または5日間降雪量が「かなり多い」となる確率が30％以上と見込まれる場合に、以下に示すような情報を発表する。