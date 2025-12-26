2度目の挑戦で見事合格！ 19歳・松原柊亜は「最新大型ヘッドにマッチする」現代スイングだった【ルーキースイング分析】
合格率わずか3％という狭き門を突破し、来季からレギュラーツアーやステップ・アップ・ツアーで戦うルーキーたち。今回は松原柊亜（まつばら・しゅあ）スイングをプロコーチの南秀樹に解説してもらった。
【連続写真】右ワキがずっと締まっているから安定感抜群！ 松原柊亜の美スイング
◇クラブをワイドに上げて、トップはレイドオフ。そこからオンプレーンに乗せて、右ヒジを体の近くに寄せて振っていく。クラブが寝ることなく、フェースも開かない、最新の大型ヘッドにマッチするスイングです。トップでは左手首を掌屈させてフェースを閉じています。そこから右ヒジを締めていくのですが、この動きも綺麗です。バックスイングで地面と平行に近い角度で肩を回し、トップで左肩が高い位置にあるので、右ヒジを閉めてもクラブが寝ることがありません。ダウンスイングで右ヒジが体から離れず、手元が体の近くを通るのは安定性につながります。松原さんのような右ワキの締め方は、クラブがアウトサイドから入る人には参考になります。単純にダウンスイングで右ワキを閉めると、クラブが寝てしまうので、先にワキを締めてボールをヒットする動きを練習します。トップから右ワキを締めてボールを打ち、フェースがスクエアに戻ってきているかチェック。このとき、フェースが開くなら左手が背屈していなか確認、反対にフェースがかぶるようなら右肩が出るのが早い可能性が考えられます。何度も試して、フェースがスクエアに戻る感覚を身に付けられれば、安定したショットを打てるようになりますよ。
■松原柊亜まつばら・しゅあ／2006年生まれ、栃木県出身。2度目の挑戦でJLPGAプロテストに合格。ファイナルQTを56位で終え、来季はステップ・アップ・ツアーを主戦場とする見込み。■解説：南秀樹プロゴルファーである父の影響でゴルフを始め、高校卒業後にティーチングプロ資格を取得。クラブを使うことを主とする指導法が高い評価を得ている。幼少期から鈴木愛を指導するなど、ツアーで活躍する数多くのプロをサポートしている。（株）ボディスプラウト所属。◇●女子プロのダウンスイングを分析！ 関連記事「原英莉花、竹田麗央、河本結……同じ球筋なのに“下ろし方”は全然違う！ 女子プロ10人のダウンスイング比べてみた」で各選手の特徴をチェック
右ワキがずっと締まっているから安定感抜群！ 松原柊亜の美スイング
