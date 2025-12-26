「2025年・記憶に残ったゴルフニュース」ランキング9位はファン待望のローリー・マキロイのグランドスラム達成
女性初の首相誕生、米問題、物価高など、さまざまなニュースが報じられた2025年も残りわずか。ゴルフ界でも、米女子ツアー参戦組の活躍や、国内女子ツアーの盛り上がりなど、話題が豊富な一年だった。そこで、雑誌『ALBA』の読者に「今年記憶に残っているゴルフニュース」はなにか、アンケートを実施。9位に選ばれたのは、今か今かと待ち望まれていたローリー・マキロイのグランドスラム達成の話題だ。
【ランキング】山下美夢有＆西郷真央のメジャー優勝は？ 今年記憶に残ったゴルフニュース1位〜10位まとめ
【9位】ローリー・マキロイがキャリアグランドスラムを達成9位は26票を獲得したマキロイのグランドスラム達成。マキロイは2011年に「全米オープン」でメジャー初優勝を飾ると、12年に「全米プロ」、14年に「全英オープン」を制し、キャリアグランドスラムに王手。しかし、その後の「マスターズ」に10度出場するもタイトルには手が届いていなかった。今年の「マスターズ」では、トータル11アンダーで並んだジャスティン・ローズとのプレーオフを1ホール目で制し、史上6人目となるキャリアグランドスラムを達成。マキロイとマスターズといえば、2011年大会の“悪夢のサンデーバックナイン”が思い出される。2位に4打差をつけて最終日を迎えるも、10番パー4で5オン2パットのトリプルボギー、11番ボギー、12番ではダブルボギーを叩くなど、最終日は「80」の大乱調。今大会も、最終日の18番をボギーとした際には、悪夢再来かと心配したファンも少なくなかったのではないか。アンケートには「マキロイが呪縛から抜け出せた！」「なかなか到達しなかったので安心した」「優勝を決めたあと、グリーン上で両ヒザをつき喜んだ姿が印象的だった」などのコメントが寄せられた。◇ ◇ ◇1位〜10位にランクインしたのは？→関連記事で【「2025年・記憶に残ったゴルフニュース」ランキング！ 山下美夢有＆西郷真央のメジャー優勝に佐久間朱莉の年間女王……話題だったのは？】を掲載中
