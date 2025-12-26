2026年【昇進が期待できる】12星座ランキング　魚座は成功運が到来中！蟹座は新役職に大抜擢の予感◎

組織で働く中で、「昇進して活躍したい」と願っている人は多いでしょう。でも、なかなか簡単にはいきません。昇進には「実力」と「運」が必要であるといわれています。2026年、「運」が味方してくれるのはどの星座？ 12星座ランキングで見ていきましょう。

★第1位……天秤座

幸運の星・木星が仕事運を強力にサポート中！ 2026年はこれまでの頑張りや努力が認められ、昇進のチャンスに恵まれる年になりそう。特に1月から6月末にかけては、引き立てや抜擢に期待がかかります。実力をアピールして。

★第2位……蠍座

向上心を持つほど昇進チャンスがアップする、発展的な運気になっています。高い目標を掲げ、成果を出すことに注力しましょう。資格取得を頑張るのもオススメ。結果は7月以降出てくるはずなので、現状に満足することなく前進を。

★第3位……魚座

成功運が到来中。頑張ってきたプロジェクトが軌道に乗ったり、あなたの個性が買われ、活躍の場が広がったりしそう。あたためてきた企画やアイデアがあるなら、思い切って発表を。自分に自信を持つことがさらなる開運のカギ。

★第4位……蟹座

あなたの可能性に周囲が注目してくれる星回り。新規プロジェクトの誘いがあったり、リーダーの立場に抜擢されたりしそう。準備不足を感じたとしても、前向きに応じて。新たな力が身につく上、収入増への期待もアップ。

★第5位……水瓶座

一歩一歩、着実に成功の階段を上っていけるとき。まずは計画を立て、謙虚に努力を続けましょう。この時期、独りよがりなスタンドプレーは絶対にNG。コツコツ真面目に頑張れば、2026年後半、揺るぎない地位を手にできるはず。

★第6位……双子座

その一方で、怠け心が出やすく、せっかくの運気を台無しにする可能性も。気を引き締めて。後半は昇進につながる情報を耳にする可能性大。

★第7位……山羊座

人間関係を今まで以上に大切にしたいとき。チームで仕事を進めるときは助け合い、絆を強めることです。好印象が成果アップにつながり、上司からほめられたり、抜擢を受けたりするなど、昇進のチャンスが倍増するはずです。

★第8位……射手座

職場での派閥争いに巻き込まれるなど、何かと足を引っ張られやすい運気。周りに気を取られず、自分の仕事に集中するのが得策です。夏以降は一転、運気大アップで昇進のチャンスも右肩上がりへ。活躍の場も広がりそう。

★第9位……牡羊座

夏まではスランプ気味。仕事よりプライベートの充実を望む気持ちが強まりそう。無理に頑張るより、自分のペースで働けばOK。7月後半になると、成功運が到来。前向きな意欲も湧いてきて、出世レースに参戦できるようになりそう。

★第10位……獅子座

頑張りがうまく結果に結びつかず、もどかしい思いをしてしまうかも。急な不調によるトラブルも暗示されているので、もっと自分を大切に。お誕生月になると、停滞運から脱出。実力や努力が再評価され、脚光を浴びられそう。

★第11位……乙女座

ピンチが飛躍のチャンスに変わりやすいとき。思いがけない方面からのオファーを受けることもありそう。瞬時の判断を迫られたときは、自分の直感を信じて。7月以降は運気がスローダウン。疲れやすくなるので休息を多く取って。

★第12位……牡牛座

普段は堅実なあなたですが、2026年前半は好奇心と遊び心が強まり、仕事以外に気持ちが向いてしまいそう。後半は守りの運気。自信を失いやすくなるため、無理に上を目指すより、水面下で時を待つのが吉となりそう。

★まとめ

運はさまざまに形を変えて、12年サイクルで12星座を巡ります。2026年、昇進運が巡ってくる人は、与えられたチャンスをつかみとり、大いに活かしてくださいね。

（夏川リエ）