DMM TV、12月・1月注目ラインナップ公開「ルックバック」「ドンケツ season2」「大脱出」ほか
【モデルプレス＝2025/12/26】DMM TVより、12月・1月の注目コンテンツが発表された。
【写真】DMM TV、年末年始注目ラインナップ一覧
DMM TVオリジナル作品では、アニメ作品から2026年に是枝裕和監督による実写映画化が発表され話題の映画『ルックバック』、実写ドラマ作品から徳井義実×桃月なしこ地上波連ドラ初主演＆W主演『令和に官能小説作ってます』、DMMショートオリジナル作品から小室哲哉プロデュース＆リリー・フランキー出演『地下アイドルの方程式』などが登場。さらに、DMM TVオリジナル作品を含む20作品以上がYouTubeにて無料公開。『ドンケツ season2』をはじめ、『幸せカナコの殺し屋生活 』『外道の歌』などを期間限定で無料で楽しむことができる。（modelpress編集部）
【映画『ルックバック』】
学年新聞で４コマ漫画を連載している小学４年生の藤野。クラスメートから絶賛され、自分の画力に絶対の自信を持つ藤野だったが、ある日の学年新聞に初めて掲載された不登校の同級生・京本の４コマ漫画を目にし、その画力の高さに驚愕する。以来、脇目も振らず、ひたすら漫画を描き続けた藤野だったが、一向に縮まらない京本との画力差に打ちひしがれ、漫画を描くことを諦めてしまう。しかし、小学校卒業の日、教師に頼まれて京本に卒業証書を届けに行った藤野は、そこで初めて対面した京本から「ずっとファンだった」と告げられる。
【癒やしの異世界ファンタジーコメディ『魔王の娘は優しすぎる！！』】
魔界最強の魔王が侵略をやめた理由、それは、魔王の娘のドゥが優しすぎるから。魔族として生まれながらもドゥの優しさはまさに天井知らず。その優しさと言ったら、凶悪な魔族も、凶暴な魔物も、奴隷の人間も、不倶戴天の敵である天使ですらもホワホワに癒やしてしまうほど。娘がこんな調子では、魔王も心配で心配で侵略どころではなくなったのだ。そしてそんなドゥの優しさは、この決して優しくない世界に小さな波紋を起こして―。
【『有栖川煉ってホントは女なんだよね。【オンエア版】』】
モテない大学生・恭平の唯一の自慢は、男性タレント・有栖川煉とイトコ同士だということ。成長してからはずっと会えていなかったけど、ある晩、恭平のアパートに煉がお忍びで転がり込んできた。しかし、ひょんなことから煉が本当は「女」だと知ってしまう。
【『イチゴ哀歌〜雑で生イキな妹と割り切れない兄〜』】
父親の再婚でできた妹は自分とは正反対なゴリゴリのギャルだった。同居開始後も男を連れ込むなどやりたい放題の藍花にうんざりの光太だったが、ある事件をきっかけにして彼女からハグやそれ以上を求められるようになってしまう。
【『ドンケツ season2』】
修羅の国・北九州での抗争が、日本全国を巻き込んだ一大抗争にまで激化。仲間の死を乗り越え、いざ因縁の相手・野江谷との緊迫の最終決戦。ロケマサが最後に選ぶ「己の道」とは。ドンケツヤクザ最後の勇姿も見どころだ。豪華キャストで贈るバイオレンスアクションエンタテインメントのシーズン2。
【『幸せカナコの殺し屋生活』】
主人公のん×相棒役藤ヶ谷太輔！観ると元気になるエナジードリンク系アクションコメディ。ブラック企業を辞めたカナコが再就職したのはまさかの殺し屋。現代に蔓延る悪党をカナコがサクッと解決（暗殺）する。
【『外道の歌』】
俺は警察でもなければ裁判官でもない。正義の味方でもない。ただの復讐屋だ。一見何の変哲もない寂れた小さな古書店を営むカモ（窪塚洋介）とトラ（亀梨和也）だが、裏では被害者遺族の代わりに法の裁きから逃れた悪人を処刑する「復讐屋」であった。豪華キャストで贈る極上のクライム・サスペンス。
【『大脱出』】
「水曜日のダウンタウン」藤井健太郎×クロちゃん×人気芸人たちによる見たこともない異常な世界から抜け出す大脱出の全記録がここに。ルールはひとつ。なにがなんでも脱出せよ。
【『令和に官能小説作ってます』】
文字だけで読者の想像力を膨らませることができるよう、本文内の表現はもちろん、タイトルや帯のキャッチコピーなど細かな部分までこだわって編集部員たち全員で作り上げる官能小説。異色な世界かと思いきや、“読者にグッと刺さる作品を作る”という目標を実現するために大人たちが日々汗をかきながら奮闘している様子に、きっとどこか共感できるポイントが見えてくる。ちょっと淫らで、たっぷり笑える異色のお仕事ドラマが誕生。
【TL実写化第4弾！『教えてください、藤縞さん！』】
男性経験ゼロのTL小説家・水原りおは、「エッチ描写にリアリティがない」と編集者にダメ出しされ窮地に。悩むりおが出会ったのは、無愛想なイケメン銀行員・藤縞。りおは「私に一人エッチを見せてください！」と大胆な“実地取材”を頼み込むと、まさかのOKが。戸惑いながらも始まった極秘の「ラブレッスン」は、やがて本気の愛を確かめ合う甘美な時間に変わっていく。カラダから始まる波乱の恋の行方は？
【『るろうに剣心』シリーズ】
まさかの“続編”。禁断の第2章は東西対決。日本全国が再び埼玉に染まる。鍵を握るのは“琵琶湖”？埼玉の、日本の命運やいかに。
【『翔んで埼玉 〜琵琶湖より愛をこめて〜』】
ローブル聖王国は、その国土を長大な城壁に守られ平和な時代を謳歌してきた。しかし、突如現れた魔皇ヤルダバオトと亜人連合軍の侵攻によって、安寧はいともたやすく崩れ去ってしまう。
【小室哲哉プロデュースドラマ！『地下アイドルの方程式』】
「もう一回バズりたい」今まで多くのスターと名曲を誕生させてきた小室哲哉だから作り上げることができる本作。埋もれかけていた才能豊かな人間を発掘し、スターダムへとのし上がっていく過程を描く説得力はもちろん、彼と旧知の中でもありショートドラマ初出演となったリリー・フランキーが登場する、まさに類を見ないスケールのショートドラマとなっている。実際にライブを行った圧巻のライブシーンも見どころの一つとなっており、小室哲哉が本ドラマの為に書き下ろした楽曲は、圧倒的なライブシーンとして本編で楽しむことができる。
【『復讐の同窓会』】
同級生から過酷ないじめを受けていたカケルを唯一救ってくれたエマが自ら命を絶ってしまう。後日、エマの死の裏に隠された戦慄の真実を知ったカケルは復讐を決意する。
【『夫を社会的に抹殺する５つの方法 Re:venge』】
社会現象を巻き起こした“オトサツ”がリブート版としてキャストを一新して再始動。夫からDVやモラハラを受けてきた茜が、謎の手紙の指示に従い、夫を社会的に制裁する。
【『月給300万円の契約結婚』】
親が残した借金1億円を背負った真美は、高額報酬に惹かれて家政婦のアルバイトに応募。しかし雇い主の真一から提示されたのは月給300万円の契約結婚だった。
【『沼堕ち』】
上司のセクハラ、毒親からのプレッシャーに悩む真面目な公務員・明日菜がストレスまみれの日常を癒やしてくれる“犬系ホスト”ルイと出会い、みるみる借金地獄に陥っていく。
【ドラマ『UNREAL-不条理雑貨店-』】
美しい骨董品が並び、不思議な雰囲気が漂う雑貨店「UNREAL」。そんな「UNREAL」に訪れる客たちは、自らの願いに導かれるかのように妖しげな魅力を持つ骨董品を手に取るが、それぞれの骨董品には絶対に守らなければならない"注意事項"が存在し…。 罪深き者たちが集う不思議な雑貨店「UNREAL」を舞台に繰り広げられる、夢か幻か、不思議な雑貨店をめぐるデイドリーム・ファンタジー。
【『Fate／Grand Order THE STAGE -神聖円卓領域キャメロット-』】
スマートフォン向けFateRPG『Fate／Grand Order』、奈須きのこがシナリオを担当したエピソードを舞台化。円卓の騎士たちが集う聖都でどのような物語が紡がれていくのか。
『Fate／Grand Order THE STAGE -絶対魔獣戦線バビロニア-』
神が人間と共存していた最後の時代、紀元前2655年の古代メソポタミア。神秘が残る最後の時代で、マシュとマスターは人類史を守ることができるのか？
【『Fate／Grand Order THE STAGE -冠位時間神殿ソロモン-』】
終局特異点、冠位時間神殿ソロモンへと到達した人理継続保障機関・カルデア。これまでに得た多くの出会い、そして多くの未来を賭け、藤丸とマシュは最後の作戦へと赴く。
【『ミュージカル「忍たま乱太郎」第14弾 初演〜五年生！対六年生！〜お宝を探し出せ！！〜』】
五年生と六年生が実力対決をすることになった。決められたお宝を見つけた方が勝者になるというが、お宝に選ばれたのは、一年生の乱太郎、きり丸、しんべヱだった。
【『ミュージカル「忍たま乱太郎」第14弾 再演 五年生！対 六年生！〜お宝を探し出せ！！〜』】
火花を散らす五年生と六年生の対決が始まったが、お宝の一年生には怪しい影が近づいていた。さらにパワーアップした再演。
【『ミュージカル「忍たま乱太郎」第11弾 春のファン感謝祭 外伝「悪徳忍者ドクタケ」〜つらいよ、中間管理職の段〜』】
忍ミュ史上初のスピンオフ。あの時キャプテン達魔鬼は、ドクタケ忍者隊は、そして八方斎は一体何と戦っていたのか。ギャグとアクションはてんこ盛りの第11弾外伝。
