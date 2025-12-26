映画「セフレの品格」ドラマ版に再編集で配信決定 行平あい佳・青柳翔・高石あかりら出演【セフレの品格 ドラマ版 SEASON2】
【モデルプレス＝2025/12/26】DMM TVでは、映画『セフレの品格 慟哭／終恋』の2部作を、全10話のドラマ版に編集した「セフレの品格 ドラマ版 SEASON2」を26日より独占見放題配信開始。毎週金曜日に1話ずつ配信される。
⼥性読者を中⼼にシリーズ累計540万部（紙＋電⼦）を突破し、⼥性読者から圧倒的⽀持を集めるヒットシリーズ、湊よりこ氏「セフレの品格」（双葉社 JOUR COMICS）。その映像化最新作として全国で公開中の続編第3章「慟哭」と第4章「終恋」をドラマ版として編集した全10話の「セフレの品格 ドラマ版 SEASON2」がDMM TVで配信される。
原作は、湊よりこの⼈気コミック「セフレの品格（プライド）」（紙版タイトルは「S-friends〜セフレの品格〜」）。キャッチーなタイトルとは裏腹に、⼥性作家ならではの視点で描かれる、登場⼈物たちの複雑な感情のもつれや性の欲求を⾚裸々に描き、⼤⼈の⼥性を中⼼に熱い⽀持を獲得。前作公開以降、原作は紙＋電⼦で累計540万部を突破している。前作の映像化第1章「初恋」第2章「決意」は、公開時に多くの観客を魅了し、SNSでは「胸をえぐられるほど切実」「ただのラブストーリーを超えた感動」と絶賛され、幅広い世代に響く⼤⼈の恋愛ドラマとして⾼い評価を得た。
前作に続き、⾏平あい佳が演じる森村抄子は、通販会社社員として働きながら1人娘を育てるバツ2のシングルマザー。初恋の相手で産婦人科医の北田一樹（青柳翔）と高校の同窓会での再会をきっかけにセフレ関係となり、一度関係を解消するも、再び逢瀬を重ねていた。そんな中、一樹は自分の足元を見つめる中で抄子との将来を思い描くようになっていき、2人は幸せに向けて大きな一歩を踏み出そうとするが、抄子の前にストーカーと化した元夫・浩（松本利夫）が現れる。
監督は「悪い夏」（25）、「嗤う蟲」（25）などで独⾃の映像表現と演出⼒が⾼く評価される城定秀夫監督が続投。さらに、前作で印象的な演技を⾒せたキャスト陣、⽚⼭萌美、坂上梨々愛、こころ、高⽯あかり（「高」は正式には「はしごだか」）、⽯橋侑⼤、新納慎也、そして⾏平の⺟でもある寺島まゆみも続投し、さらに松本、⽵財輝之助、⼭⾕花純といった新キャストも加わったことで、物語は終焉に向け、さらに加速していく。
DMM TVでは第1章「初恋」、第2章「決意」をドラマ版に編集した「セフレの品格 ドラマ版 SEASON1」全10話も見放題配信中。運命的な出会いを果たすも、すれ違い続けた2⼈。この“恋”の⾏き着く果ては。さらに「セフレの品格 ドラマ版 SEASON1」と「セフレの品格 ドラマ版 SEASON2」の第1話がYouTubeにて無料公開される。（modelpress編集部）
【配信スケジュール】
毎週金曜日最新話追加
第1話：配信中
第2話：2026年1月2日（金）
第3話：2026年1月9日（金）
第4話：2026年1月16日（金）
第5話：2026年1月23日（金）
第6話：2026年1月30日（金）
第7話：2026年2月6日（金）
第8話：2026年2月13日（金）
第9話：2026年2月20日（金）
第10話：2026年2月27日（金）
【出演】
行平あい佳、青柳翔
片山萌美、坂上梨々愛、和合真一、小鷹狩八、こころ、松本利夫／山谷花純、郄石あかり、石橋侑大、吉岡睦雄、新納慎也、前野健太、宮地真緒、寺島まゆみ、竹財輝之助
森村抄子（行平あい佳）は、通販会社社員として働きながら1人娘を育てるバツ2のシングルマザー。初恋の相手で、産婦人科医の北田一樹（青柳翔）とセフレの関係に戻り、濃厚な逢瀬を重ねていた。離島に滞在して診療の機会を得た一樹は、自分の足元を見つめる中で抄子との将来を思い描くようになっていた。一樹の想いに抄子は感激し、幸せに向けて大きな一歩を踏み出そうとした2人。そんな矢先、抄子の前にストーカーと化した元夫・浩（松本利夫）が現れ、一樹との仲を引き裂こうとする。抄子と一樹、同窓会で再会しセフレとなった2人の恋が迎える結末とは。
