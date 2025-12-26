おいでやす小田、肋骨疲労骨折で「ラヴィット」欠席 人気芸人が原因明かしスタジオ驚き
【モデルプレス＝2025/12/26】お笑い芸人のおいでやす小田（47）が25日、自身のX（旧Twitter）を更新。肋骨疲労骨折していたことを明かした。
【写真】疲労骨折発表のおいでやす小田、ドラマ撮影時の近影
小田は「喘息でなかなか咳が止まらないなと思っていたら、まさかの肋骨疲労骨折してました！というわけで、少しの間仕事お休みさせてもらうことになりました〜」と肋骨を疲労骨折していたと報告。「元気になったらすぐ復活します！」と前向きにつづった。
またTBS系「ラヴィット！」（毎週月曜〜金曜あさ8時）では、出演予定だった小田の姿が見当たらず。同局系アナウンサーの田村真子は「今日本日出演予定だったおいでやす小田さんなんですけど、体調不良のため…」と欠席であることを伝えた。するとMCの麒麟・川島明は「大声出しすぎてあばらが折れたそうです、ほんまにそうです」と原因を告白。スタジオは驚きの声を上げていた。
疲労骨折とは、運動量が増えたり同じ動作を繰り返したりすることで骨に負担が蓄積し、細かな亀裂が生じ、やがて骨折へと進行してしまう状態を指す。（modelpress編集部）
情報：TBS
【Not Sponsored 記事】
