元乃木坂46若月佑美、膝上ミニスカ×ブーツで美脚披露「スタイル抜群」「大人っぽい」の声
【モデルプレス＝2025/12/26】元乃木坂46で女優の若月佑美が12月25日、自身のInstagramを更新。カレンダー撮影のオフショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】31歳元乃木坂「綺麗すぎて息止まった」ミニスカで美脚スラリ
若月は「2025last calendar othercut！」とつづり、2025年のカレンダーの写真を投稿。ブルーの背景で黒色の襟と袖口、スカートの裾がポイントになった白いセットアップ姿を披露。プリーツミニスカートに黒のロングブーツを合わせ、スラリと美しい脚が際立っている。
この投稿には「スタイル抜群」「綺麗すぎて息止まった」「白ワンピが似合う」「脚が綺麗」「雰囲気が大人っぽい」「カレンダー懐かしい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】31歳元乃木坂「綺麗すぎて息止まった」ミニスカで美脚スラリ
◆若月佑美、カレンダー撮影時のオフショット披露
若月は「2025last calendar othercut！」とつづり、2025年のカレンダーの写真を投稿。ブルーの背景で黒色の襟と袖口、スカートの裾がポイントになった白いセットアップ姿を披露。プリーツミニスカートに黒のロングブーツを合わせ、スラリと美しい脚が際立っている。
◆若月の投稿に反響
この投稿には「スタイル抜群」「綺麗すぎて息止まった」「白ワンピが似合う」「脚が綺麗」「雰囲気が大人っぽい」「カレンダー懐かしい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】