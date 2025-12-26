ラグビー・リーグワン１部の埼玉は２６日、２０２６年度の新加入選手を発表した。関東学院大のプロップ高田凱斗、東洋大のロック、ユアン・ウーストハイゼン、筑波大から楢本幹志朗が入団する。

南アフリカ出身のウーストハイゼンは２１２センチ、１３０キロの超大型新人。東洋大でも１年から存在感を放っていた。楢本はＵ２０日本代表の経験ある司令塔。筑波大は、大学選手権では敗れたが対抗戦では学生王者の帝京大を破り２位と躍進した。

入団に際し、チームから発表された選手のコメントは以下の通り。

高田「この度、埼玉パナソニックワイルドナイツに入団させていただきます。関東学院大学の高田凱斗です。ワイルドナイツの一員になれることを誇りに思います。謙虚な姿勢で日々努力を重ねて行きます。応援よろしくお願いいたします」

ウーストハイゼン「南アフリカ出身、東洋大学のジュアン ウーストハイゼンです。埼玉パナソニックワイルドナイツで新たな生活が始められることを心から光栄に思います。常にどんな時でも１００％を尽くして、チームとファンの皆様のために、ひたむきな姿勢でがんばります。ワイルドナイツに入団できることに感謝するとともに、チームに合流できる日を心から楽しみにしています。応援よろしくお願いいたします」

楢本「この度、埼玉パナソニックワイルドナイツに入団させていただきます、筑波大学の楢本幹志朗です。ワイルドナイツの一員としてラグビーできることに感謝して、優勝に貢献できるように日々努力を積み重ねていきます。応援よろしくお願いします」