■これまでのあらすじ

古い価値観を押し付けてくる義父を、みゆきは苦手に思っていた。夫も義母も義父には逆らえなかったが、まずは夫が家族のために立ち上がり、その姿に義母も一念発起。もう関わらせないと言ってくれ、みゆきは安心して出産できた。そんな中、家族旅行の計画が持ち上がり…？



義父が家族旅行に行きたがっている…。そうお義母さんから聞いたとき、当然、行きたくないと思いました。でも、それ以上に、お義母さんがどういうつもりなのかが気になり、義実家に行くことに。

久しぶりに会った義父は、案の定お小言ばっかりで…。さらに、介護が必要になった義父の母…夫の祖母の面倒までお義母さんに看させようとしていました。バリアフリーでもない一軒家で、お義母さんひとりでお世話をするなんて…到底無理な話。それなのに、義父は言うに事を欠いて「専業主婦させてやってるんだからな」と言い捨て、そして私にも介護を手伝えと。「産休なんて暇してるのと同じだろう」って、産休は育児の時間なのに…！これはもう、昔かたぎだとかそういう問題じゃない。お義父さんは男尊女卑こそが正義だと思っているのではないでしょうか…。そして、お義母さんがついに動き出したのです。

※この漫画は実話を元に編集しています

原案:ぽん子(ウーマンエキサイト編集部)