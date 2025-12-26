「年末寒気」日本海側で大雪や暴風…帰省や旅行で立ち往生警戒…米子道で予防的通行止め、空の便に欠航相次ぐ

「年末寒気」の影響で、日本海側では北陸や山陰を中心に大雪になっています。

帰省や旅行で車の立ち往生などの交通障害に警戒してください。

長野・信濃町では、朝から猛吹雪で辺り一面が真っ白になっています。

今シーズン最強の寒気が流れこんでいる影響で、25日夜から日本海側を中心に大雪になっています。

6時間降雪量は長野・小谷村では35cm、兵庫・兎和野高原では24cmなど積雪が急増しています。

住民からは「明け方から降り始めたと思うが、一気にこんなに積もるとはびっくり」「いきなりこんなにいっぱい降ってたまげてる」といった声が聞かれました。

また台風並みの暴風も吹いていて、特に北日本の日本海側では猛吹雪となる恐れがあります。

26日に予想される最大瞬間風速は、北海道や東北で30メートルとなっています。

このあとも日本海側では雪は降り続ける見込みで、26日朝までに予想される降雪量は北陸で80cm、東北で70cmなどとなっています。

積雪の急増や猛吹雪による車の立ち往生など交通障害に警戒してください。

また、年明けも再び強い寒気の影響で大雪となる恐れがあり、Uターンラッシュへの影響にも警戒が必要です。

各交通機関にも影響がでています。

鳥取県と岡山県を走る米子自動車道では、26日朝から立ち往生を防ぐための予防的通行止めが行われています。

NEXCO西日本によりますと、落合ジャンクションから米子インターチェンジ間の全線で通行止めが行われており、解除の見通しはたっていないということです。

日本海側の山沿いを中心に立ち往生の恐れもあり、冬用のタイヤを装着するなど警戒してください。

また、空の便にも影響が出ています。

日本航空と全日空によりますと、北海道や東北の一部の空港を発着するあわせて47便が欠航していて、約4700人に影響が出ているということです。

最新の交通情報をご確認ください。