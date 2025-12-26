ロックバンド「爆風スランプ」のサンプラザ中野くん（65）が、25日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。25年以上続けているという驚きの食生活を明かした。

番組ではタレントの千秋と共演。食生活の話題になり、「25年以上、健康には留意しつづけてます」と切り出した中野くんは、「だんだん食生活がナニであるっていうのが、世の中も分かって来てる」と解説。「私はちょっとね、アーリーアダプターなんですよ。早く手に入れちゃう人なんです」と明かした。

ピザやポテトチップスなどは口にしなという中野くんは、「私の場合はビーガンなんですけど、ビーガンピザは一昨日食べました」と告白。自身はジャンクフード好きなため、知識がないという千秋から「ビーガンっていうのはお肉を食べない？」と聞かれると、「ベジタリアンの一番上にビーガンがある。ベジタリアンって4本足の動物のお肉を食べないところから始まる」と話した。

そして「最近マッチョになろうとしてる人たちって、牛とか豚を食べないで鶏肉だけ食べる人とかいるんですけど、その人たちは気づいてないんですけど、（定義上）ベジタリアンなんですよ」と説明。自身の経緯について「最初はお肉を止めてお魚は食べてたんですけど、お魚も止めて、牛乳とか卵とかも止めて、そうするとビーガンになってくる」と振り返った。

さらに「小麦粉もなるべく食べないようにしてます」と中野くん。「パンも米粉パンとか、グルテンフリーのスパゲティーとか。小麦は水を混ぜてる間に粘り気が出て来る、それがグルテン。ねばねばして固まりになる物をお腹の中に入れたら、腸の中に詰まる」と自身の見解を伝えた。

また「私が食べてるものは、お米、木の実、野菜、果物、それから海藻、そんな感じ。油は主にオリーブオイルを使ってます」と続けると、千秋は「じゃあ私が好きなものはほとんどない」とがっかり。「急にそんなのできない。1個気をつけるとしたら？」と初心者向けの食べ物を聞くと、中野くんは「コンビニで買うものだったら、アーモンドとかクルミとか。あと年に4回ぐらい、プラントベースでできてる、動物由来ではないお菓子とかケーキとかプリンが出てる。今は結構おいしいアイスが出てる」と勧めていた。